Екатерина Архарова прокомментировала избиение Маратом Башаровым третьей жены

27 декабря супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Родной брат молодой женщины Федор рассказал, что актер избил свою жену. Мужчина заверил журналистов, что это бы далеко не первый случай домашнего насилия в их семье.

Спустя несколько часов после заявления родственника потерпевшей инцидент прокомментировала бывшая супруга Башарова Екатерина Архарова. Она как никто знает о вспыльчивом характере актера — за время их брака Марат неоднократно поднимал на нее руку.

«Господи! Бедненькая. Такого человека, как он, только могила исправит. Должен был Лизу на руках носить, а он…» — рассказала Архарова «СтарХиту».

Напомним, Екатерина Архарова стала второй супругой Марата Башарова в 2014 году и спустя несколько месяцев после свадьбы попала в больницу со сломанным носом и травмой головы. Актриса публично призналась, что муж избивал ее. Спустя год они развелись. С нынешней женой Башаров познакомился в соцсетях — Елизавета было его поклонницей. Два года назад у пары родился сын.

Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/225951/