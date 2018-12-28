Сб, 29.12.2018
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  • Екатерина Архарова прокомментировала избиение Маратом Башаровым третьей жены

Екатерина Архарова прокомментировала избиение Маратом Башаровым третьей жены

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Башаров и Архарова в день свадьбы.

ФОТО: facebook.com

Недавно стало известно, что Марат Башаров поднял руку на свою жену Елизавету Шевыркову. Бывшая супруга актера Екатерина Архарова открыто осудила его поведение.  

27 декабря супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Родной брат молодой женщины Федор рассказал, что актер избил свою жену. Мужчина заверил журналистов, что это бы далеко не первый случай домашнего насилия в их семье.  

Спустя несколько часов после заявления родственника потерпевшей инцидент прокомментировала бывшая супруга Башарова Екатерина Архарова. Она как никто знает о вспыльчивом характере актера — за время их брака Марат неоднократно поднимал на нее руку. 

«Господи! Бедненькая. Такого человека, как он, только могила исправит. Должен был Лизу на руках носить, а он…» — рассказала Архарова «СтарХиту»

Напомним, Екатерина Архарова стала второй супругой Марата Башарова в 2014 году и спустя несколько месяцев после свадьбы попала в больницу со сломанным носом и травмой головы. Актриса публично призналась, что муж избивал ее. Спустя год они развелись. С нынешней женой Башаров познакомился в соцсетях — Елизавета было его поклонницей. Два года назад у пары родился сын.    

Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/225951/

© Woman.ru

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