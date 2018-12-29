Эту симпатичную хрюшку можно встретить в таллиннском районе Ласнамяэ. Каждый день свинью, совсем как собачонку, выгуливает на поводке ее хозяйка. А прохожие то и дело спешат заснять редкое для города животное на камеру мобильного телефона.

Накануне 2019 года мы решили отправиться в гости к его символу по восточному календарю – Свинье. Выбор пал на Нюшу, ведь она – свинья не простая, а телезвезда! Именно эта милая хрюшка талантливо исполнила роль свиньи в сериале «Ласнагорск», премьера которого состоялась в начале декабря на государственном телевидении.

Нас Нюша встретила заинтересованным хрюканьем. Вот только ее хозяйка Анна с порога предупредила: трогать животное опасно! На своей территории оно может быть агрессивным по отношению к незнакомцам, и Нюша уже не раз кусала гостей. Зато если она знакомится с кем-то за пределами своей квартиры, становится свиньей добрейшей души. Именно такой Нюша запомнилась съемочной группе «Ласнагорска».

ФОТО: Konstantin Sednev

Гуляет декоративная свинка в своем родном Ласнамяэ каждый день, хотя и недовольно визжит, когда на улице непогода. Но другого выхода у нее нет, ведь Нюша приучена справлять дома в лотке лишь малую нужду, все остальное – на улице.

Анна рассказывает, что три года назад, когда Нюша только появилась в их семье, соседи очень удивлялись, а теперь спокойно проходят мимо, когда Нюша вальяжно заходит в лифт. Прохожие, правда, до сих пор останавливаются: «Это свинья? Не может быть!» Многие из них хватаются за мобильные телефоны, чтобы запечатлеть диво дивное.

ФОТО: Konstantin Sednev

Грязная как свинья – это не про Нюшу. Она очень чистоплотная и регулярно моется в душе. «Моемся шампунем, с мочалкой – все, как положено: глаза, уши. После каждой прогулки протираем копыта», – рассказывает хозяйка декоративной свинки.

Заблуждение, что свиньи едят все подряд. Еду с общего стола мини-пигу давать нельзя. От соли и сахара у хрюшки могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. В основном в рацион Нюши входят крупы, овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Еще одно достоинство мини-пига – его гипоаллергенность. Анна признается, что именно поэтому в ее семье свинку завели в качестве домашнего питомца.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, мини-пиги - еще и очень забавные существа. Они подвижны и обожают резвиться на свежем воздухе. Нрав у свинок добродушный: они лукавы, очень привязываются к тому, кто их кормит, и довольно любознательны. Не любят одиночества.

«Нюша любит, когда дома все. Скучает и хулиганит, когда нас нет очень долго. Обои срывает, грызет стены», – признается Анна.

Когда хозяева приходят домой, Нюша по-собачьи виляет своим толстеньким хвостиком-крючком. Правда, при этом еще и похрюкивает от восторга.

ФОТО: Konstantin Sednev

«Больше всего она любит валяться на диване. Вечерами всей семьей сидим, смотрим фильм, а она зарывается в подушки и пледы. Спрятать пятачок – святое дело», – говорит Анна. Кстати, хозяева приноровились подстригать копыта Нюше дома самостоятельно… кусачками для обрезания кустов.

«Свинину мы едим, – смущенно признается хозяйка ласнамяэского мини-пига. – Очень многие отказываются, когда в доме появляется такое животное, мы не отказались...» Просто-напросто семья не ассоциирует своего смышленого члена семьи с ассортиментом мясного прилавка.