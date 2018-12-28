Видео о том, как эстонцы с армянами в Таллинне комедию снимали. Вот это номер!

Сегодня гостем предпоследнего в этом году выпуска Limon LIVE с ведущими Светой Карабут и Эдгаром Гергелем стал режиссер из Армении Михаил Погосов, под его чутким руководством был снят интернациональный фильм «Веселая семейка», в котором говорят на четырех языках - английском, армянском, эстонском и русском.
«В Таллинне мы уже очень много лет. Мы часто приезжаем в вам город, много здесь снимаем, у нас здесь большое количество друзей, с которыми мы вместе создали семь или восемь картин. До этого все эти фильмы показывали за пределами Эстонии, может быть, для эстонских зрителей знаком сериал, который мы снимали для России - «Джокер» - он достаточно много снимался в Эстонии. Ваша страна было не просто площадкой для съемки, речь шла именно об этом государстве. В проекте снималось немало эстонских актеров», - объяснил выбор города для съемок режиссер Михаил Погосов.
«Когда на площадке проходили столкновения темпераментов двух съемочных групп - эстонской и армянской - это было уже смешно. Иногда печально, иногда смешно, и мы поняли, что если нам прикольно в реальной жизни, давайте покажем что-то подобное на экране», - сказал Михаил Погосов.
«Мы часто снимаем в Таллинне Берлин, Прагу, Лондон и другие города. А, еще Женева снималась рядом с вашим офисом, недалеко», - удивил ведущих Эдгара и Свету режиссер.
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE!