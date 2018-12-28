Видео о том, как эстонцы с армянами в Таллинне комедию снимали. Вот это номер!

«В Таллинне мы уже очень много лет. Мы часто приезжаем в вам город, много здесь снимаем, у нас здесь большое количество друзей, с которыми мы вместе создали семь или восемь картин. До этого все эти фильмы показывали за пределами Эстонии, может быть, для эстонских зрителей знаком сериал, который мы снимали для России - «Джокер» - он достаточно много снимался в Эстонии. Ваша страна было не просто площадкой для съемки, речь шла именно об этом государстве. В проекте снималось немало эстонских актеров», - объяснил выбор города для съемок режиссер Михаил Погосов.