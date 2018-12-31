Провожаем 2018 год: эстонский Дед Мороз рассказывает о непристойном поведении мамочек в новогоднюю ночь

Дед Мороз похвалил Эдгара Гергеля, Свету Карабут и всю редакцию порталов Limon и Krasotka за плодотворную работу и хорошее поведение в 2018 году. Оказывается, даже волшебник читает и смотрит наши новости. Он в курсе эстонского гламура.

Дед Мороз поведал в эфире о тяжестях и радостях своей работы, о танцах разгоряченных матерей вокруг его посоха, а также других курьезных ситуациях, происходивших с ним за долгие годы жизни.

Дед Мороз в гостях в редакции порталов Limon и Krasotka ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В августе 2018 года вышел первый выпуск еженедельного шоу Limon LIVE, за последние месяцы у нас в студии побывало более 20 разных и интересных гостей, в общей сложности мы сняли ровно 20 эфиров. В новом году продолжим! Ведь каждый интересный человек должен побывать у нас в студии!