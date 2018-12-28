«Тает лед»: группа «Пара Тайн» растопила сердца слушателей «Народного Радио» задушевной песней (ВИДЕО)

Песню Ангелина и Александр выбрали сами. Манеру исполнения - тоже. Слушателям оставалось лишь сделать приемник погромче и наслаждаться романтическим пением под гитару. Также пара заявила, что в начале следующего года все дождутся того самого сюрприза о котором уже говорилось. И это будет не единственный сюрприз в творчестве и жизни коллектива.