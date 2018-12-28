«Тает лед»: группа «Пара Тайн» растопила сердца слушателей «Народного Радио» задушевной песней (ВИДЕО)

Группа «Пара Тайн» приняла вызов от «Народного Утра» и представила живьем свое прочтение боевика от «Грибов» под названием «Между нами тает лед». И действительно, лед в эфире растаял. Ведущие шоу Алексей Исаченко и Борис Горский провожали самый романтический дуэт эстонской эстрады бурными аплодисментами.
Песню Ангелина и Александр выбрали сами. Манеру исполнения - тоже. Слушателям оставалось лишь сделать приемник погромче и наслаждаться романтическим пением под гитару. Также пара заявила, что в начале следующего года все дождутся того самого сюрприза о котором уже говорилось. И это будет не единственный сюрприз в творчестве и жизни коллектива.
Слушайте драйв-шоу «Народное Утро» с Горским и Исаченко каждое буднее утро с 6:30 до 10:00. Новости по утрам читает Анастасия Петерсон.
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