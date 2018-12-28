Екатерина Андреева признала телевидение «опасным для здоровья»
28 декабря 2018, 13:56
Ведущая программы «Время» на российском Первом канале объяснила, почему она не смотрит телевизор.
По ее словам, уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. В интервью Би-би-си она пояснила, что слишком любит себя и не может позволить «разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана».
«Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства», — уточнила Андреева, которая ведет программу «Время» уже 20 лет.
«Мне кажется, что даже Игорь Леонидович Кириллов, 18, что ли, лет вел программу, а я вот 20», — сообщила она.