Екатерина Андреева признала телевидение «опасным для здоровья»

По ее словам, уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. В интервью Би-би-си она пояснила, что слишком любит себя и не может позволить «разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана».