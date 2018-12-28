Пт, 28.12.2018
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  • Екатерина Андреева признала телевидение «опасным для здоровья»

Екатерина Андреева признала телевидение «опасным для здоровья»

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Екатерина Андреева

ФОТО: скриншот

Ведущая программы «Время» на российском Первом канале объяснила, почему она не смотрит телевизор.

По ее словам, уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. В интервью Би-би-си она пояснила, что слишком любит себя и не может позволить «разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана».

«Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства», — уточнила Андреева, которая ведет программу «Время» уже 20 лет.

«Мне кажется, что даже Игорь Леонидович Кириллов, 18, что ли, лет вел программу, а я вот 20», — сообщила она.

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