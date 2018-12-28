Можно ли принимать активированный уголь перед новогодним застольем?

"Уголь работает как своеобразная губка, быстро впитывает и связывает вещества, к примеру, лекарства или токсины. Из-за этого токсические вещества не успевают впитаться в желудочно-кишечный тракт, а затем выводятся из организма естественным путем. Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств такого эффекта нет",