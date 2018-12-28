Можно ли принимать активированный уголь перед новогодним застольем?

Многие верят, что если перед застольем принять несколько таблеток активированого угля, вред от употребленного алкоголя уменьшится. Так ли это?
"Уголь работает как своеобразная губка, быстро впитывает и связывает вещества, к примеру, лекарства или токсины. Из-за этого токсические вещества не успевают впитаться в желудочно-кишечный тракт, а затем выводятся из организма естественным путем. Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств такого эффекта нет",
– написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
На самом деле алкоголь очень быстро всасывается в желудке и уголь вообще его не адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.
Есть более действенные способы, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя:
Пейте воду. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому пополнять водный баланс необходимо. Употребление воды поможет избежать дегидратации.
Не пейте алкоголь на голодный желудок. Кстати, углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию. И справляется с этим лучше, чем белковая пища.
Старайтесь не смешивать алкоголь с газированными напитками. Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь. Лучше совместите алкоголь с фруктовыми соками или водой.