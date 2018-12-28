Танцор опубликовал загадочный пост-предсказание, а потом бесследно исчез с лайнера

Как сообщает The Sun, Аррон Хаф, который работал аниматором на круизном лайнере, загадочно исчез около четырёх часов утра и на следующий день не вышел службу. Отметим, что во время исчезновения танцора судно находилось в 430 километрах от берегов Пуэрто-Рико.

По основной версии следствия, во время празднования Рождества Аррон упал за борт. Тем не менее самого падения никто не видел. Теперь парня безуспешно ищут сотрудники береговой охраны США.

Интересно, что за два дня до случившегося танцор разместил в Twitter странный пост.

Под водой красиво. Всегда заглядывайте под поверхность, прежде чем принять решение.