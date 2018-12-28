Нелегкий пар Ласнамяэ: певец Сергей Сумин и его компания разгромили баню (ВИДЕО)

Илона Калдре, Лиана Турпакова и Эдгар Гергель - это лишь часть тех, кто снялся в новом веселом новогоднем клипе Сергея Сумина на песню «Ах, этот Новый год». Действие происходит сначала в бане, потом в ресторане. Гости гуляют, отдыхают, пьют и закусываем. К ним приходят Дед Мороз и Снегурочка. Но самый главный десерт - в конце видео.

«Было весело. За баню пришлось доплатить, уж слишком ярко мы там погудели. Хочется поблагодарить всех, кто посвятил почти сутки для съемок в этом клипе. Начали с утра, закончили почти под утро. Отдельная благодарность за съемки - EU Gen. С наступающими праздниками! Веселитесь, не думайте много о делах и заботах. У вас всё получится», - сказал Сергей Сумин.