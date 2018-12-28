Тарасова пришла в ярость из-за избившего жену Башарова

Говорить со СМИ о Марате Башарове Татьяна Тарасова не хочет. Заслуженный тренер высказывалась об аналогичной ситуации четыре года назад, и ее позиция всем известна.

Напомним, Елизавета Шевыркова, третья супруга актера Марата Башарова, обратилась ночью в травмпункт. У нее диагностировали перелом носа. Как выяснилось, ее избил супруг.

Как утверждает брат Шевырковой Федор, Башаров бил жену и в прошлом. В 2017 году после ссоры с мужем Елизавета была доставлена в больницу с травмой руки.

Позже стали известны подробности. Башаров напал на Шевыркову в лифте жилого комплекса «Татьянин парк» около двух часов ночи. Источник, ссылаясь на слова матери Шевырковой, сообщил, что женщина убегала с сыном от мужа, он догнал и ударил ее. В пять утра Елизавета вместе с матерью приехала в больницу. Был ли с ними двухлетний сын Марсель, не уточняется.

В 2014 году артист жестоко избил вторую жену Екатерину Архарову. Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала вынудила Марата Башарова принести извинения жене. Позже тренер назвала раскаяние актера показухой.