Александр Шепс показал новую девушку. И она просто копия Мэрилин Керро!

«Мы с Сашей расстались. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара. У каждого из нас своя жизнь, и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним — это ещё раз доказывает, что мы не враги», — написала Мэрилин тогда в Сети.

ФОТО: TV3

После разрыва Керро нашла новую любовь — плотника Марка Александра Хансена из Норвегии. А в июне этого года Мэри и Марк стали родителями – на свет появился их сын Каиус-Уильям.

ФОТО: Facebook

Шепс же в личную жизнь общественность не посвящает. На его страничке, правда, периодически появляются снимки с девушками, но в основном с разных фотосессий.