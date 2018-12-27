Александр Шепс показал новую девушку. И она просто копия Мэрилин Керро!
Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс (32) и трижды участница проекта (победу ей одержать так и не удалось) Мэрилин Керро (30) расстались в 2017 году после нескольких лет отношений, пишет People Talk.
«Мы с Сашей расстались. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара. У каждого из нас своя жизнь, и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним — это ещё раз доказывает, что мы не враги», — написала Мэрилин тогда в Сети.
После разрыва Керро нашла новую любовь — плотника Марка Александра Хансена из Норвегии. А в июне этого года Мэри и Марк стали родителями – на свет появился их сын Каиус-Уильям.
Шепс же в личную жизнь общественность не посвящает. На его страничке, правда, периодически появляются снимки с девушками, но в основном с разных фотосессий.
А пару недель назад медиум выложил в своем Instagram фото с точной копией своей бывшей. Фанаты не только удивились поразительному сходству девушки с Мэрилин, но и начали утверждать, что на снимке именно эстонская ведьма. Сам Александр хранит молчание, а кадр он подписал: «Второй раз в Новосибирске».