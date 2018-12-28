Шепелев сделал неожиданное признание о провале

"У меня сегодня дебют в кино. Можете меня поздравить. Мой предыдущий дебют в кино был очень успешным. Я сыграл роль. Ее вырезали из фильма. В общем, все удалось. Ну, в добрый путь. Посмотрим, что будет на этот раз. Я играю самого себя. Это очень прикольно"