Фото: раздевшаяся Глюк'oZа привела поклонников в бешенство

Популярная певица опубликовала снимок, где демонстрирует новый дерзкий образ. Но не все подписчики оценили старания Глюк'oZы и обрушились на нее с критикой.
На фотографии исполнительница позирует в нижнем белье и черных ботфортах. Наряд она подчеркнула ярким макияжем. Руки звезда сложила таким образом, будто держит оружие. "Сдавайся!" – коротко подписала снимок Глюк'oZа.
Многие подписчики раскритиковали откровенную фотографию. "Впечатление такое, что Наталья сексуально озабочена. Каждое фото говорит об этом", "Кажется, сейчас в шоу-бизнесе объявили конкурс под названием "Женщина облегченного поведения", – передает комментарии возмущенных пользователей Пятый канал.
Но были и те, кто поддержал певицу и назвал ее новый образ удачным: "Красивое тело. Пример для подражания. Прибавьте к этому тонкий вкус, чувство красоты и эстетики. Многим женщинам надо стремиться к этому, следить за собой", "Фигура бесподобна!". Один из подписчиков даже сравнил ее с американской певицей Леди Гагой.