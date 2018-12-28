Фото: раздевшаяся Глюк'oZа привела поклонников в бешенство

Многие подписчики раскритиковали откровенную фотографию. "Впечатление такое, что Наталья сексуально озабочена. Каждое фото говорит об этом", "Кажется, сейчас в шоу-бизнесе объявили конкурс под названием "Женщина облегченного поведения", – передает комментарии возмущенных пользователей Пятый канал.

Но были и те, кто поддержал певицу и назвал ее новый образ удачным: "Красивое тело. Пример для подражания. Прибавьте к этому тонкий вкус, чувство красоты и эстетики. Многим женщинам надо стремиться к этому, следить за собой", "Фигура бесподобна!". Один из подписчиков даже сравнил ее с американской певицей Леди Гагой.