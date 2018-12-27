Вот это да! Как изменится твоя жизнь, когда ты перестанешь мастурбировать

Это делают все, ну или почти все. От скуки, от недостатка секса, для того чтобы отвлечься — причин множество, у каждого свой мотив. Периодически ученые балуют нас самыми разными исследованиями об этом деле: одни утверждают, что это вредно, другие говорят о том, что утверждения первых — глупые мифы.
Однако есть на планете такие люди, которые осознанно отказались от мастурбации, расценив этот шаг как поворотный момент своей жизни, объединившись в движение, которое назвали NoFap, пишет Menscult.ua.
И некоторые из них порой ведут себя хуже, чем феминистки, навязывая каждому мужику свой образ жизни. Конечно, пускай каждый для себя решает сам, надо ли ему бросать мастурбировать или преспокойно дальше заниматься этим делом время от времени.
Мы же просто расскажем тебе, как изменится твоя жизнь, когда ты перестанешь это делать. Дальше думай сам.
Просыпаться по утрам станет легче
Вспомни, как сложно бывает заснуть, когда в твою голову лезут всякие грязные мысли, а твое достоинство чуть ли не упирается в потолок. И что ты делаешь в этом случае? Вряд ли пытаешься заснуть в таком состоянии, ведь это дико неудобно. Но откроем секрет: если повертеться так часа два, думая, что из-за такой тренировки силы воли ты не сможешь дольше поспать, то наутро, к своему удивлению, ты проснешься бодрым и отдохнувшим. В ходе нескольких исследований было доказано, что мастурбация снижает уровень тестостерона в твоем организме. А если он сохраняется или увеличивается, когда ты обходишься без нее, это улучшает твой сон и не расходует энергию, оставляя ее как раз на утро.
Сексуальная жизнь станет лучше
Если ты думаешь, что долгое воздержание ухудшит твои сексуальные подвиги с очередной подругой, это большая ошибка. Естественно, что во время этого твоя голова будет забита женскими телами в разных позах, а ты с нетерпением будешь ждать, когда же наконец сможешь уединиться с девушкой. Многие не выдерживают, избавляясь от сексуального напряжения привычным для всех способом. Следующая вещь, о которой мы скажем, очень индивидуальна, но большинство воздерживающихся мужчин говорит о том, что их секс вышел на новый уровень, несмотря на боязнь облажаться спустя три минуты. Этого не происходит, а всю накопленную сексуальную энергию ты отдаешь партнерше, которая получает от этого огромное удовольствие. Да и ты сам будешь удовлетворен по максимуму.
Появится больше свободного времени
Не играет особой роли, смотришь ты порно, чтобы мастурбировать, или же представляешь красивые тела у себя в голове. Хотя отмечают, что, когда фильмы для взрослых не задействованы, времени на этот процесс уходит больше. При просмотре можно разрядиться и за пять минут — опять же все индивидуально. Но обычно один сеанс мастурбации в среднем занимает около 20–30 минут. Вот и посчитай, сколько времени ты мог бы сэкономить и потратить на что-то более полезное, чем игра с твоим членом. И дай бог ты занимаешься этим всего два раза в день — максимум потратишь час. Но если больше, то можно сказать, что твоя жизнь во весь опор несется куда-то мимо. Час или сорок минут кажется ничтожно малым сроком, чтобы вообще задумываться о том, на что его потратить. Однако это только кажется.
Ты станешь более привлекательным
Никто из тех, кто бросил это гиблое дело, так и не смог понять, как это работает. Однако многие отметили, что почувствовали, как их привлекательность среди женщин резко возросла. Возможно, на это влияют флюиды, которые исходят от мужчины и говорят о его единственном желании. Возможно, играет важную роль возросшее количество тестостерона в его организме. Вместе с тем, как отмечают, приходит осознание самого себя в том окружении, в котором человек находится. А женщины — существа загадочные и непонятные, поди разбери, как они устроены. Быть может, они каким-то чудесным образом чувствуют, мастурбируешь ты или нет. И во втором случае восхищаются твоей силой воли, самоконтролем и мужественностью, которые так их притягивают.
Ты станешь более социальным
Никакого открытия в том, что при эякуляции выделяется определенное количество эндорфинов, нет. Но, возможно, мы удивим тебя тем, что при мастурбации теряется мотивация делать что-либо, в том числе уменьшается желание больше контактировать с людьми. Но через некоторое время после воздержания можно заметить большую разницу. И что-то внутри поведет тебя на улицу, разжигая сильнее желание обзавестись новыми знакомствами, среди которых необязательно должны быть только женщины, с которыми ты был бы не прочь провести пару вечеров. Человек начинает чаще посещать места, где собирается относительно много людей, вроде баров или выставок. Твоя сублимация перейдет на другой уровень, ведь гормон удовольствия необходим. И получить его можно просто из общения с новыми людьми, к тому же и время пройдет с пользой.
Ты научишься понимать свое тело
Не секрет, что этого можно достигнуть и другими способами, например медитацией. Но если совместить ее и воздержание, эффект превзойдет все твои ожидания. Поначалу твои мысли будут забиты красивыми грудями, попами, обнаженными женщинами и прочим. Но вскоре от созерцания их тел в своей голове ты перейдешь к своему. Отмечают, что при воздержании человек начинает чувствовать каждую часть себя, начиная от пальцев ног и заканчивая волосами на голове. Говорят, что можно даже ощутить, как они растут. Немного жутко, но зато необычный опыт, который ты точно запомнишь на всю жизнь.
Твоя креативность увеличивается
Об этом говорил еще дедушка Фрейд. И уже не раз было проверено, что воздержание намного увеличивает и развивает творческие способности человека. И это не зависит от того, кем ты работаешь — обычным бухгалтером или актером. Уже через месяц, после того как ты перестанешь мастурбировать, в твоей голове каждый день будет роиться множество классных идей, и некоторые из них могут быть очень даже гениальными. Если все-таки решишься бросить занятие, о котором мы говорим, будь готов к фейерверку творческих мыслей.
Занятия спортом будут приносить больше пользы
Еще один способ выместить накапливаемую энергию во время воздержания — начать ходить в спортивный зал. Или продолжить. Или восстановить заброшенные тренировки. Во время мастурбации это не так привлекает, поскольку твоя энергия расходуется именно на это дело — тебе уже не до своих мускулов и тела. Но когда ты бросишь ее и снова начнешь заниматься, ты не только улучшишь свое здоровье, станешь еще привлекательнее, но и получишь массу удовольствия и удовлетворения, которые раньше получал другим способом. Мы уже говорили, что, если бросишь мастурбацию, у тебя появится лишнее свободное время.
Исчезнет эректильная дисфункция
Да, сразу после того как ты бросишь мастурбацию, твоя сексуальная жизнь наладится во всех ее аспектах. И проблемы мужского здоровья тоже уйдут. Мы все прекрасно знаем множество результатов научных исследований, которые доказали, что частый просмотр порно является основной причиной возникновения эректильной дисфункции у мужчин. И бросить просмотр эротического контента недостаточно. После этого проблема уйдет только на 80 %. Но ведь никто не мешает мастурбировать и без наличия порнографии. А вот как только ты перейдешь к воздержанию от этого дела, то со временем испарятся оставшиеся 20 % твоей проблемы, что поможет полностью восстановиться в сексуальном плане.
Уйдет социальное беспокойство
При мастурбации у человека больше проявляются различные признаки неуверенности в себе. А если человек занимается этим регулярно в течение долгого времени, его социальные навыки, например начать разговор с незнакомым человеком (о девушках мы даже боимся говорить), снижаются. Но когда он перестает делать это, его страхи постепенно отступают, предоставляя место уверенности. Чувство легкого волнения становится приятным от предвкушения нового знакомства и интересного разговора. Это увеличит вероятность познакомиться с очаровательной девушкой, которая может не только стать подружкой на одну ночь, но также превратиться в спутницу жизни.
Появится повод для гордости
И последнее, что изменит твою жизнь, когда ты перестанешь мастурбировать: у тебя появится чувство гордости за это. Ведь не все могут держать себя в узде, как это сделал ты. Если ты с достоинством, без обмана самого себя пройдешь этот эксперимент, ощутишь на себе все его полезные свойства, то, думаем, повод для гордости собой все-таки появится. Только не стоит потом кричать об этом на каждом углу и капать на мозги первому встречному — такое поведение, несмотря на твою крутость, тебе явно не к лицу.