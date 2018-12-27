Вот это да! Как изменится твоя жизнь, когда ты перестанешь мастурбировать

Однако есть на планете такие люди, которые осознанно отказались от мастурбации, расценив этот шаг как поворотный момент своей жизни, объединившись в движение, которое назвали NoFap, пишет Menscult.ua.

И некоторые из них порой ведут себя хуже, чем феминистки, навязывая каждому мужику свой образ жизни. Конечно, пускай каждый для себя решает сам, надо ли ему бросать мастурбировать или преспокойно дальше заниматься этим делом время от времени.

Мы же просто расскажем тебе, как изменится твоя жизнь, когда ты перестанешь это делать. Дальше думай сам.

Просыпаться по утрам станет легче

Вспомни, как сложно бывает заснуть, когда в твою голову лезут всякие грязные мысли, а твое достоинство чуть ли не упирается в потолок. И что ты делаешь в этом случае? Вряд ли пытаешься заснуть в таком состоянии, ведь это дико неудобно. Но откроем секрет: если повертеться так часа два, думая, что из-за такой тренировки силы воли ты не сможешь дольше поспать, то наутро, к своему удивлению, ты проснешься бодрым и отдохнувшим. В ходе нескольких исследований было доказано, что мастурбация снижает уровень тестостерона в твоем организме. А если он сохраняется или увеличивается, когда ты обходишься без нее, это улучшает твой сон и не расходует энергию, оставляя ее как раз на утро.

Сексуальная жизнь станет лучше

Если ты думаешь, что долгое воздержание ухудшит твои сексуальные подвиги с очередной подругой, это большая ошибка. Естественно, что во время этого твоя голова будет забита женскими телами в разных позах, а ты с нетерпением будешь ждать, когда же наконец сможешь уединиться с девушкой. Многие не выдерживают, избавляясь от сексуального напряжения привычным для всех способом. Следующая вещь, о которой мы скажем, очень индивидуальна, но большинство воздерживающихся мужчин говорит о том, что их секс вышел на новый уровень, несмотря на боязнь облажаться спустя три минуты. Этого не происходит, а всю накопленную сексуальную энергию ты отдаешь партнерше, которая получает от этого огромное удовольствие. Да и ты сам будешь удовлетворен по максимуму.

Появится больше свободного времени