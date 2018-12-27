Десять проблем, с которыми ты столкнешься во время путешествия с девушкой

Особенно, если они не соответствуют вашим интересам. Нет ничего зазорного в том, что ты сходишь на футбольный матч, а она… ну куда-то там. У тебя наконец-таки появится время ответить всем своим знакомым и просто помолчать в относительной тишине.

А ведь некоторые молодые и неопытные пары считают желание помолчать и не слушать друг друга сигналом к разрыву. Мол, устали друг от друга. Ребята, это нормально! Смотрите по сторонам и вслушивайтесь в звуки природы и города, а не в слова друг друга. От людей, даже самых любимых, нужно отдыхать хотя бы 10 минут.

Особенно, если вокруг люди, шумы и необходимость общаться. Главное, заранее это обговорите и постарайтесь встретиться в назначенное время.

Измененное место встречи

А если вы осознали мудрость этой затеи и осмелились разбежаться, то обязательно обсудите время и место встречи. На часах без десяти три, она хочет в магазин, а ты устал уговаривать ее, что все это есть и у нас.

Иными словами, ты хочешь пива, посмотреть на красивые мечи в сувенирной лавке и послушать орган в соборе. Значит, встречаемся под памятником смешной бабе в парике (на самом деле, это влиятельный маркиз) в 17:00. Ребята, не надейтесь на телефон: здесь роуминг. Лучше сдержать слово.

Неразумное использование багажа

Вас двое, и это огромное преимущество. Особенно если денег немного. Для начала позиция № раз: заказывайте разные блюда местной кухни и пробуйте друг у друга. Тут все понятно, ведь вы экономите деньги и тратите меньше времени на то, чтобы понять, какие блюда вкусные, а какие — не очень. Позиция № два: не берите одно и то же.

Допустим, ей поручаешь взять пасту и активированный уголь — сам берешь фотоаппарат и гель для рук. Это занимает много места и учит ответственности друг за друга. Насчет ответственности мы, может быть, погорячились, но точно экономит место в багаже, делает его мобильнее и спасает от платы за перевес.

Главное, упаковать так, чтобы обоим было удобно. Тяжести придется тащить тебе, но необходимые вещи можно сложить в ее рюкзак.

Слишком много гаджетов

Существует огромная разница между приятной, счастливой парой и просто играющими на Instagram половыми партнерами. Чтобы не тратить лучшую половину своего путешествия, глядя в экраны смартфонов, а не друг на друга, приложите усилия и положите гаджеты в карманы.

Ради бога фотографируйте, тратьте по 5 минут на изящное фото у красивой башни XIII века, но оставшееся время используйте на созерцание, а не на фотоаппараты. Чувствуйте атмосферу, наслаждайтесь ей, а не ищите ракурс.

Преувеличенные мелочи

Все, что тебе нужно — это любовь. И паспорт. И деньги.

Но все остальное в значительной степени несущественно, поэтому не шипи на нее за то, что она положила не те трусы, не тот свитер или забыла наушники в самолете. Тут впечатления, новый город, другой мир, а ты о материальном. Относись проще: это ведь такая мелочь.