Десять проблем, с которыми ты столкнешься во время путешествия с девушкой

Из названия статьи предельно ясно, о чем будет идти речь. Некоторые нюансы можно даже предугадать, не глядя в текст. Но вчитайся в этот опус магнум совместного путешествия, ибо малейший просчет, и все пропало.
Если вы не собираетесь расставаться по возвращении, будьте добры соблюсти все 10 пунктов, пишет Menscult.ua.
Неуемная похоть
Замечено, что некоторым гражданам, вырывающимся за границу, местный воздух и новые впечатления тормошат потенцию, кружат голову и провоцируют на бурную любовь.
Действительно, радость-то какая — вырвался за границу. Теперь можно и любовью заняться! Но во многих странах у вас не будет такого легкого доступа к средствам контроля над рождаемостью, как дома. Не во всех странах можно найти чехлы для безопасной любви и нужные противозачаточные.
Если, например, в Германии можно найти автоматы с презервативами в общественных туалетах, то в Камбодже могут не понять, даже если ты вывалишь на кассу свой детородный орган и натянешь на него пакет с криками: «Кондом, мадам, кондом!» Поэтому берите контрацепцию с собой.
Итак, вы взяли с собой необходимый комплект, но это не значит, что можно предаваться утехам, когда приспичит. Удостоверься, что твое желание совокупиться без штампа в паспорте или в общественном туалете соответствует законам страны. Да что там секс! В некоторых странах только за поцелуи на пляже могут влепить штраф.
Недостаточно места для двоих
Есть пары, которые, приехав на отдых или в другой город, используют номер в гостинице исключительно ради того, чтобы помыться и поспать.
А есть те, кто проводит в них безвылазно едва ли не половину времени. На то могут быть разные причины: от безостановочного занятия любовью до тупости и лени. Но тем не менее для новой пары столь длительное пребывание в одном пространстве может стать испытанием.
С одной стороны, хорошо: проверите свои чувства, а с другой — даже горячо любящих друг друга сердец может начать тошнить друг от друга.
Зато станет ясно, действительно ли она та самая единственная, любимая, неповторимая или то была банальная потребность в женщине. Как бы то ни было, бронируйте комнату с балконом, чтобы дать остыть кипящей от негодования заднице.
Мало, мало, мало, мало, мало еды
Случайные неудачи в пути помогут сблизиться. Пропустили автобус? Пора погрузиться в культуру местной автобусной станции! Но есть одна вещь, в которой никто не видит светлой стороны: голод. Ведь есть любят все: и мальчики, и девочки.
Возможно девочки даже больше. Поэтому бери с собой сникерс для себя и говяжью ногу с яблочком для нее. Но если поблизости есть забегаловка, то направляйтесь туда. Привокзальный чебурек и местная кухня помогают успокоить нервы и настроиться на веселый лад.
Вообще, лучший способ борьбы с досадой, усталостью и, как ни странно, голодом — это еда. Вы устали? Вам скучно? Вы ожидали других впечатлений? Перекусите! А если вы в другой стране, то пробуйте исключительно местную пищу или покупайте то, чего у нас нет. Проверено: «Sprite» со жгучим имбирем прибавляет твоей девушке сил, энергии и энтузиазма. Пускай даже он не очень вкусный — главное, попробовать и выложить фото в Instagram.
Бюджет и покупки
Если у нее с головой все нормально, то она поймет. Тут даже не в любви дело, а в здравом смысле. Раз уж ограничен у вас бюджет на поездку, значит все траты должны производится исходя из имеющихся денег.
А не так, чтобы пришлось покупать кроссовки или сумку за деньги, отложенные на экскурсию. Выделите деньги на покупки. Причем берите максимально большую сумму — пусть лучше останется.
И знай, если ты купил что-то себе, то ее приобретение должно быть равноценным. Заранее отложите деньги на подарки и сувениры и разделите их поровну. Иначе может возникнуть поножовщина из-за того, что своим друзьям и родственникам ты купил подарков на 100 евро, а ей пришлось уложиться в оставшиеся 20.
На самом деле, будет толково разделить деньги на покупки напополам. Пусть каждый покупает, исходя из того, сколько у него есть, без оглядки друг на друга. Захотела себе духи в Duty Free — пусть покупает. Ты себе со спокойной совестью покупаешь вискарик. Общий бюджет может распространяться на еду, сувениры и товары для дома, продукты (мы везем из-за границы продукты), билеты и экскурсии, но покупки — дело интимное даже для пар со стажем.
В поездке никто никому и ничего не должен, но не все об этом помнят. Либо расписывайте покупки и сувениры до поездки. Хотя это дело гиблое, ведь уложиться в назначенную сумму — это утопия.
Проблемы со здоровьем
Не экономьте на здоровье, ведь ничто так не портит поездку и впечатления о стране, как больной партнер. Обязательно возьмите что-нибудь от отравления, противоаллергенное и крем от загара. Что ей, что тебе будет невесело, если кто-то из вас проведет пол-отпуска на унитазе или расчесывая странную сыпь.
Пусть твоя девушка возьмет обезболивающее и всегда носит с собой прокладки, потому что нет ничего хуже, чем девушка, которая каждые 5 минут паникует и ищет туалет, но с этим надо смириться. Не психуй из-за ее паникерского настроения, терпеливо жди у каждого клозета, иначе разбудишь демона, дремлющего в этой очаровательной, чуть-чуть кровоточащей фигуре.
Будь готов к фразам: «Прокладка сдвинулась», «Вот-вот прорвет», «Иди сзади и смотри, чтобы крови не было». Будь мужественен и спокоен, как самурай, когда у нее будет болеть голова и тянуть живот. Ты ничего не сможешь сделать — только жалеть.
Слишком много времени вместе
Мы уже писали, что 24 часа на протяжении недели — это тяжело. Поэтому проводите хоть немного времени порознь, чтобы в один прекрасный момент не сорваться из-за того, что она слишком много говорит или не может выбрать ресторан. Кому-то это может показаться бредом, но нет ничего плохого, если вы решите посетить разные музеи, бары и магазины.
Особенно, если они не соответствуют вашим интересам. Нет ничего зазорного в том, что ты сходишь на футбольный матч, а она… ну куда-то там. У тебя наконец-таки появится время ответить всем своим знакомым и просто помолчать в относительной тишине.
А ведь некоторые молодые и неопытные пары считают желание помолчать и не слушать друг друга сигналом к разрыву. Мол, устали друг от друга. Ребята, это нормально! Смотрите по сторонам и вслушивайтесь в звуки природы и города, а не в слова друг друга. От людей, даже самых любимых, нужно отдыхать хотя бы 10 минут.
Особенно, если вокруг люди, шумы и необходимость общаться. Главное, заранее это обговорите и постарайтесь встретиться в назначенное время.
Измененное место встречи
А если вы осознали мудрость этой затеи и осмелились разбежаться, то обязательно обсудите время и место встречи. На часах без десяти три, она хочет в магазин, а ты устал уговаривать ее, что все это есть и у нас.
Иными словами, ты хочешь пива, посмотреть на красивые мечи в сувенирной лавке и послушать орган в соборе. Значит, встречаемся под памятником смешной бабе в парике (на самом деле, это влиятельный маркиз) в 17:00. Ребята, не надейтесь на телефон: здесь роуминг. Лучше сдержать слово.
Неразумное использование багажа
Вас двое, и это огромное преимущество. Особенно если денег немного. Для начала позиция № раз: заказывайте разные блюда местной кухни и пробуйте друг у друга. Тут все понятно, ведь вы экономите деньги и тратите меньше времени на то, чтобы понять, какие блюда вкусные, а какие — не очень. Позиция № два: не берите одно и то же.
Допустим, ей поручаешь взять пасту и активированный уголь — сам берешь фотоаппарат и гель для рук. Это занимает много места и учит ответственности друг за друга. Насчет ответственности мы, может быть, погорячились, но точно экономит место в багаже, делает его мобильнее и спасает от платы за перевес.
Главное, упаковать так, чтобы обоим было удобно. Тяжести придется тащить тебе, но необходимые вещи можно сложить в ее рюкзак.
Слишком много гаджетов
Существует огромная разница между приятной, счастливой парой и просто играющими на Instagram половыми партнерами. Чтобы не тратить лучшую половину своего путешествия, глядя в экраны смартфонов, а не друг на друга, приложите усилия и положите гаджеты в карманы.
Ради бога фотографируйте, тратьте по 5 минут на изящное фото у красивой башни XIII века, но оставшееся время используйте на созерцание, а не на фотоаппараты. Чувствуйте атмосферу, наслаждайтесь ей, а не ищите ракурс.
Преувеличенные мелочи
Все, что тебе нужно — это любовь. И паспорт. И деньги.
Но все остальное в значительной степени несущественно, поэтому не шипи на нее за то, что она положила не те трусы, не тот свитер или забыла наушники в самолете. Тут впечатления, новый город, другой мир, а ты о материальном. Относись проще: это ведь такая мелочь.
Потерю айфона или дорогой зеркалки, за которую еще не выплачен кредит, пережить сложнее, но это все же не деньги. И даже не паспорт. И тем более не багаж. Прорвемся, родные!