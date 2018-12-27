Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги

На днях Елена Проклова связалась с редакцией программы «На самом деле» Первого канала. Знаменитость заявила, что готова придать огласке тайное послание Ванги российскому народу.

Провидица приказала Елене, обнародовать эти пророчества лишь в том случае, если в течение 25 лет произойдет все то, что она ей предрекла. Обещанное сбылось, поэтому Проклова рассекретит предсказание, пишут Dni.

«Я дважды была у Ванги. В первый раз мне было всего 16 лет. Много серьезного она мне сказала из моей личной жизни, что плоть терять свою я буду, что много сложного будет в моей жизни. Но потом приобняла меня и сказала: "Счастливая будешь! Иди". Она мне сказала, что у меня будет два ребенка. И только тогда, когда с таким трудом я родила вторую дочь, я стала вспоминать, что она просила меня приехать еще раз», – рассказала артистка.

Ванга ФОТО: SCANPIX

По словам знаменитости, второй раз она посетила ясновидящую в 1995 году. Проклова хотела поблагодарить Вангу за помощь, однако прорицательница слушать ее не стала: "Она сказала: "это все, девочка, не просто, через тебя передам следующее послание. Четверть века молчи, не смей никому говорить", – сообщила присутствующим в студии Елена.

Звезда вспомнила, что после этих слов провидица впала в транс. Ванга покачивалась из стороны в сторону и говорила странные вещи. Проклова зафиксировала речь прорицательницы в блокнот.

После Елена Проклова передала ведущему Дмитрию Шепелеву свои записи, которые она делала во время беседы с ясновидящей. Шоумен вслух прочел заметки артистки: "Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также и земли России и вернуться домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче, и будет еще лучше, благоухать будет, как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет, переход на высокий уровень, пусть соседи ее держатся".