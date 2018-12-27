Чт, 27.12.2018
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  • «Лучшая попка Бразилии» Сьюзи Кортес эффектно поздравила Месси с Рождеством

«Лучшая попка Бразилии» Сьюзи Кортес эффектно поздравила Месси с Рождеством

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ФОТО: Vida Press

«Мисс Бум-бум» не упускает ни одного праздника, чтобы поздравить любимый клуб с помощью своей пышной попки, пишет Mport.ua.

Модель Playboy Сьюзи Кортес, которая с гордостью носит звание "Лучшая попка Бразилии 2015 года", заядлая фанатка Барселоны и лично Лионеля Месси. Она настолько его любит, что поздравляет его с каждым праздником в своем Instagram, сопровождая пожелание эротическим фото. В этот раз Сьюзи Кортес решила поздравить футболиста и весь клуб с Рождеством. Для этого она надела футболку Барселоны и выпятила свой пышный зад.

"Я желаю "блаугранас" веселого Рождества", - написала под фото Сьюзи Кортес.

Откровенное фото специально для Месси найдете ЗДЕСЬ!

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