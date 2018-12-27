«Лучшая попка Бразилии» Сьюзи Кортес эффектно поздравила Месси с Рождеством

Модель Playboy Сьюзи Кортес, которая с гордостью носит звание "Лучшая попка Бразилии 2015 года", заядлая фанатка Барселоны и лично Лионеля Месси. Она настолько его любит, что поздравляет его с каждым праздником в своем Instagram, сопровождая пожелание эротическим фото. В этот раз Сьюзи Кортес решила поздравить футболиста и весь клуб с Рождеством. Для этого она надела футболку Барселоны и выпятила свой пышный зад.