«Лучшая попка Бразилии» Сьюзи Кортес эффектно поздравила Месси с Рождеством
27 декабря 2018, 19:10
«Мисс Бум-бум» не упускает ни одного праздника, чтобы поздравить любимый клуб с помощью своей пышной попки, пишет Mport.ua.
Модель Playboy Сьюзи Кортес, которая с гордостью носит звание "Лучшая попка Бразилии 2015 года", заядлая фанатка Барселоны и лично Лионеля Месси. Она настолько его любит, что поздравляет его с каждым праздником в своем Instagram, сопровождая пожелание эротическим фото. В этот раз Сьюзи Кортес решила поздравить футболиста и весь клуб с Рождеством. Для этого она надела футболку Барселоны и выпятила свой пышный зад.
"Я желаю "блаугранас" веселого Рождества", - написала под фото Сьюзи Кортес.
Откровенное фото специально для Месси найдете ЗДЕСЬ!