Чт, 27.12.2018
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  • Не перепутаете! Список фраз, которые можно сказать и на собеседовании, и в постели

Не перепутаете! Список фраз, которые можно сказать и на собеседовании, и в постели

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Есть много двусмысленных фраз, которые можно говорить в разных обстоятельствах. Например, во время приема на работа, и во время секса. Причем, будут они кстати и там, и там.

Пользователь Twitter из США "He Makes Me Laugh Owl Loud" решил спросить подписчиков: что можно сказать и в постели, и во время собеседования при приёме на работу. Оказывается, таких фраз очень много. Лучшие из них читайте в нашем списке, пишет Mport.ua.

  • Я гибкий и не против любой позиции.
  • Я очень хочу научиться новому.
  • Не возражаю против работы в группе.
  • Готов начать снизу.
  • Очень хорошо работаю руками.
  • У меня ОГРОМНЫЙ опыт.
  • Я здесь только ради денег.
  • Да, опыта у меня мало, но зато сколько энтузиазма.
  • Об этой позиции мне рассказала мама.
  • Надеюсь, вы не против, что я взял с собой маму ради поддержки.
  • Когда я должен закончить?
  • Не думал, что вас трое придёт!
  • Мне нужно 10 долларов за час… Ну ладно, 7.
  • А мне заранее заплатят?

Знаешь другие фразы, которые можно сказать и во время секса, и при приеме на работу? Пиши их в комментариях на нашей странице в Facebook.

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