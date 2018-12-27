Не перепутаете! Список фраз, которые можно сказать и на собеседовании, и в постели
27 декабря 2018, 17:30
Есть много двусмысленных фраз, которые можно говорить в разных обстоятельствах. Например, во время приема на работа, и во время секса. Причем, будут они кстати и там, и там.
Пользователь Twitter из США "He Makes Me Laugh Owl Loud" решил спросить подписчиков: что можно сказать и в постели, и во время собеседования при приёме на работу. Оказывается, таких фраз очень много. Лучшие из них читайте в нашем списке, пишет Mport.ua.
Знаешь другие фразы, которые можно сказать и во время секса, и при приеме на работу? Пиши их в комментариях на нашей странице в Facebook.