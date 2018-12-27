Самая красивая женщина XX века подарила фанатам свой самый главный подарок

Самая красивая женщина XX века подарила фанатам свой самый главный подарокСМОТРИ!
27 декабря 2018, 17:46
Таким способом 39-летняя британская фотомодель решила поздравить миллион своих подписчиков в "Инстаграме".
Брук прониклась праздничным настроением и решила поднять его своим фанатам. Модель нарядилась в красные колпачок и мантию, под которыми было белье в тон. Точнее, верх комплекта заменяла широкая лента, намекавшая на то, что является здесь главным подарком.
Келли показала зажигательный откровенный танец и под конец развеселилась настолько, что сняла праздничную ленту и оказалась топлес. Стриптиз британка сопровождала очаровательной белозубой улыбкой.