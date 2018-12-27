Чт, 27.12.2018
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  • Самая красивая женщина XX века подарила фанатам свой самый главный подарок

Самая красивая женщина XX века подарила фанатам свой самый главный подарок
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Kelly Brook

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Таким способом 39-летняя британская фотомодель решила поздравить миллион своих подписчиков в "Инстаграме".

Брук прониклась праздничным настроением и решила поднять его своим фанатам. Модель нарядилась в красные колпачок и мантию, под которыми было белье в тон. Точнее, верх комплекта заменяла широкая лента, намекавшая на то, что является здесь главным подарком.

Келли показала зажигательный откровенный танец и под конец развеселилась настолько, что сняла праздничную ленту и оказалась топлес. Стриптиз британка сопровождала очаровательной белозубой улыбкой.

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