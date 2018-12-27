Чт, 27.12.2018
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  • Звезда российских сериалов после поездки в Таллинн опубликовала кадры своего задержания

Звезда российских сериалов после поездки в Таллинн опубликовала кадры своего задержания
Смотрите видео!

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Мария Куликова

ФОТО: Кадр из сериала

​Популярная российская актриса, звезда сериалов «Две судьбы» и «Склифосовский» озадачила подписчиков в Instagram новым видео.

Если бы не ответ на вопрос, за что ее задержали, ролик вполне можно было бы воспринять всерьез. 

Ролик снимали на съемочной площадке с полицейской машиной и мужчинами в форме сотрудников ДПС. Марию Куликову и Марка Богатырёва «уложили» лицами на капот, а после посадили в машину как настоящих преступников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актёры настолько правдиво сыграли свои роли, что о постановке можно только догадаться по фразе, что задержание происходит из-за измены сериалу «Склифосовский».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Мария Куликова (@m.kulikova77) on

Напомним, что в начале декабря Мария Куликова приезжала в Таллинн со спектаклем «Снег в чужом городе». Актриса успела погулять по Старому городу и поделиться снимками в своем Instagram.

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