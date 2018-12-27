Звезда российских сериалов после поездки в Таллинн опубликовала кадры своего задержания

Если бы не ответ на вопрос, за что ее задержали, ролик вполне можно было бы воспринять всерьез.

Ролик снимали на съемочной площадке с полицейской машиной и мужчинами в форме сотрудников ДПС. Марию Куликову и Марка Богатырёва «уложили» лицами на капот, а после посадили в машину как настоящих преступников.

Актёры настолько правдиво сыграли свои роли, что о постановке можно только догадаться по фразе, что задержание происходит из-за измены сериалу «Склифосовский».