Звезда российских сериалов после поездки в Таллинн опубликовала кадры своего задержания
Популярная российская актриса, звезда сериалов «Две судьбы» и «Склифосовский» озадачила подписчиков в Instagram новым видео.
Если бы не ответ на вопрос, за что ее задержали, ролик вполне можно было бы воспринять всерьез.
Ролик снимали на съемочной площадке с полицейской машиной и мужчинами в форме сотрудников ДПС. Марию Куликову и Марка Богатырёва «уложили» лицами на капот, а после посадили в машину как настоящих преступников.
Актёры настолько правдиво сыграли свои роли, что о постановке можно только догадаться по фразе, что задержание происходит из-за измены сериалу «Склифосовский».
Напомним, что в начале декабря Мария Куликова приезжала в Таллинн со спектаклем «Снег в чужом городе». Актриса успела погулять по Старому городу и поделиться снимками в своем Instagram.