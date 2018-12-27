Беременность ей к лицу! Геттер Яани поделилась очаровательным рождественским фото

«Мои дорогие! Мы благодарим вас от всего сердца за вашу любовь, которую вы нам дарите! Надеюсь, что вы провели этот чудестный праздник вместе с семьей!», - написала 25-летняя певица в комментарии к фото.

Напомним, что со своим возлюбленным Оттом Сандером Палмом певица познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». С тех пор они неразлучны. У Отта уже есть ребенок от прошлых отношений, а для Геттер эта беременность стала первой.