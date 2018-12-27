Беременность ей к лицу! Геттер Яани поделилась очаровательным рождественским фото
27 декабря 2018, 13:25
Во время рождественских праздников эстонская певица Геттер Яани сообщила о своей беременности. Теперь красавица опубликовала в Instagram трогательный кадр, на котором виден заметно округлившийся живот.
«Мои дорогие! Мы благодарим вас от всего сердца за вашу любовь, которую вы нам дарите! Надеюсь, что вы провели этот чудестный праздник вместе с семьей!», - написала 25-летняя певица в комментарии к фото.
Напомним, что со своим возлюбленным Оттом Сандером Палмом певица познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». С тех пор они неразлучны. У Отта уже есть ребенок от прошлых отношений, а для Геттер эта беременность стала первой.