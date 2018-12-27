Галерея: гости вечеринки «Сказка» в Таллинне ушли в загул вместе с сексуальными танцовщицами

В рождественскую ночь постучал к гостям в двери Дед Мороз со Снегурочкой и пришел ко всем настоящий зимний праздник, где старые и новые друзья вместе разделили волшебство самой загадочной ночи в ночном клубе Privé!

«Рождественская Сказка» - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Невероятный мир красоты и добра, радости и чудес, где Дед Мороз со Снегурочкой подарили гостям по-настоящему праздничные эмоции, а милые и нежные гномики развлекли веселыми танцами!

Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играли DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавили феерии вечеру. Всю ночь гости наслаждались просмотром любимых новогодних мультфильмов, а рождественская фотография с Дедом Морозом и Снегурочкой еще долгое время будет радовать вас.