Дочка Абрамовича показала пляжные фото с Мальдив

23-летняя София, дочка миллиардера и его бывшей жены Ирины, отправилась отдыхать на Мальдивы. И радует своих 10 тыс. подписчиков фотографиями в купальниках. Один из снимков, где она по колено в воде, девушка многозначительно подписала: "Море яснее моего будущего".

ФОТО: Instagram

Не обошлось и без демонстрации стандартных поз для "девичьих фото". Софья надела ярко-красный купальник и снялась под пальмами.

ФОТО: Instagram

Сейчас в соцсетях Абрамович получила совсем другую реакцию. Ее поклонники отреагировали на смелые снимки благосклонно, заявив, что она выглядит как "нормальная русская девушка". Отметим, что София с детства занимается конным спортом, но никогда не была излишне худой.