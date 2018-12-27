Чт, 27.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Шкулева и Малахов продемонстрировали семейную идиллию

Шкулева и Малахов продемонстрировали семейную идиллию
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Андрей Малахов с женой.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Звездные супруги всячески доказывают, что у них все хорошо, пишет Eg.ru.

Популярный телеведущий Андрей Малахов в ноябре прошлого года впервые стал отцом, а его отношения с супругой — Натальей Шкулевой, с которой они живут в браке уже семь лет, кажутся идеальными.

Однако недавно появились слухи, что на самом деле шоуменнаходится на грани развода с женой. Якобы у Малахова возникли проблемы в интимном плане, что и стало причиной разлада отношений. Впрочем, сам телеведущий поспешил эту информацию опровергнуть, назвав новости фейковым, а его супруга Наталья Шкулева теперь всячески демонстрирует семейную идиллию со страниц микроблога.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) on

Ранее она похвасталась дорогостоящим подарком от мужа — ключами от черного Mercedes S-класса, покупка которого по самым скромным подсчетам обошлась Андрею в девять миллионов рублей, а накануне опубликовала совместную фотографию с супругом, загадочно подписав ее: «Когда на кону поставлено многое...».

К слову, в комментариях к публикации пользователи справедливо подметили, что супругам уже досталось и пожелали им семейного счастья в наступающем новом году.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ