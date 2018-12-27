Актриса Дрю Бэрримор ошарашила феноменальным похудением

Актриса Дрю Бэрримор ошарашила феноменальным похудениемФОТО!
27 декабря 2018, 12:55
Голливудская актриса Дрю Бэрримор, которая всю жизнь борется с лишними килограммами, стала стремительно набирать вес из-за стресса, пишет TCH.
Однако недавно 43-летняя звезда взяла себя в руки и за три месяца похудела на 11 килограммов.
Своими результатмми актриса поделилась в Instagram, опубликовав снимки "до и после".
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Берримор призналась, что за ушедшими килограммами стоит упортная работа с тренером и правильное питание.
"Это я до и после того, как сбросила 25 фунтов. Посмотрите, мое лицо стало тоньше! Мне приходится очень много работать. Диета, упражнения и постоянная борьба. Генетика – отстой. Но все равно спасибо ей за все хорошие вещи", - написала актриса.