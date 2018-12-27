Актриса Дрю Бэрримор ошарашила феноменальным похудением

Однако недавно 43-летняя звезда взяла себя в руки и за три месяца похудела на 11 килограммов.

"Это я до и после того, как сбросила 25 фунтов. Посмотрите, мое лицо стало тоньше! Мне приходится очень много работать. Диета, упражнения и постоянная борьба. Генетика – отстой. Но все равно спасибо ей за все хорошие вещи", - написала актриса.