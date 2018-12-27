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Актриса Дрю Бэрримор ошарашила феноменальным похудением
ФОТО!

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FILE PHOTO: U.S. actress Drew Barrymore poses for photographers at the European premiere of the film "Miss You Already" in London September 17, 2015. REUTERS/Neil Hall/File Photo

ФОТО: NEIL HALL / REUTERS

Голливудская актриса Дрю Бэрримор, которая всю жизнь борется с лишними килограммами, стала стремительно набирать вес из-за стресса, пишет TCH

Однако недавно 43-летняя звезда взяла себя в руки и за три месяца похудела на 11 килограммов. 

Своими результатмми актриса поделилась в Instagram, опубликовав снимки "до и после".

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Берримор призналась, что за ушедшими килограммами стоит упортная работа с тренером и правильное питание.

"Это я до и после того, как сбросила 25 фунтов. Посмотрите, мое лицо стало тоньше! Мне приходится очень много работать. Диета, упражнения и постоянная борьба. Генетика – отстой. Но все равно спасибо ей за все хорошие вещи", - написала актриса.

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