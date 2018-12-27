Безобидный подарок дочери чуть не убил отца

24 декабря Аарон Пикс из города Перт, штат Западная Австралия, чуть не умер из-за подаренной ему в канун Рождества ракушки, сообщает Сегодня со ссылкой на Perth Now.
Аарон отправился на побережье вместе со своими детьми: 11-летней Софи и 7-летним Уиллом. Мальчик играл на пляже, а девочка ныряла за ракушками. Она достала две раковины причудливой формы и вручила их отцу. Тот положил их в карманы шорт, чтобы позже достать дома и промыть.
Дома Аарон обнаружил, что в дарах сидели синекольчатые осьминоги — одни из самых ядовитых животных в мире. Один из них вывалился ему на руку во время промывания ракушки. Другой сидел в его кармане.
"Софи подобрала эти ракушки и плавала с ними. Это несколько раз могло обернуться катастрофой. К тому же, осьминог просидел у меня на ноге 15-20 минут", — признался журналистам обеспокоенный отец. Он принялся искать информацию о животных в интернете и узнал, что их укусы безболезненны. "Ты можешь даже не узнать, что тебя укусили, и умереть через несколько минут. Довольно страшно думать, что я мог умереть на глазах моих детей в сочельник", — добавил он.
Семья вызвала скорую, врачи забрали Аарона в больницу, где он провел около трех часов. Из-за контакта с щупальцами моллюска на ноге мужчины появилась небольшая сыпь, однако его жизни ничего не угрожало.