Безобидный подарок дочери чуть не убил отца

Аарон отправился на побережье вместе со своими детьми: 11-летней Софи и 7-летним Уиллом. Мальчик играл на пляже, а девочка ныряла за ракушками. Она достала две раковины причудливой формы и вручила их отцу. Тот положил их в карманы шорт, чтобы позже достать дома и промыть.

Дома Аарон обнаружил, что в дарах сидели синекольчатые осьминоги — одни из самых ядовитых животных в мире. Один из них вывалился ему на руку во время промывания ракушки. Другой сидел в его кармане.

"Софи подобрала эти ракушки и плавала с ними. Это несколько раз могло обернуться катастрофой. К тому же, осьминог просидел у меня на ноге 15-20 минут", — признался журналистам обеспокоенный отец. Он принялся искать информацию о животных в интернете и узнал, что их укусы безболезненны. "Ты можешь даже не узнать, что тебя укусили, и умереть через несколько минут. Довольно страшно думать, что я мог умереть на глазах моих детей в сочельник", — добавил он.