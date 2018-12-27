Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать!

Суеверия и приметы на Новый 2019 год Земляной Свиньи

В последние дни перед Новым годом 2019 избавьтесь от долгов, иначе вы будете ходить в должниках весь следующий календарный период.

Кто бы ни обратился к вам 31 декабря с просьбой дать денег или поносить вашу вещь – не давайте, чтобы не остаться без денег и покупок в новом году.

Сделайте генеральную уборку, ведь хлам в квартире препятствует появлению в доме новых вещей и желанных покупок, поэтому внимательно пересмотрите бумаги, скопившихся в ящиках рабочего стола, переберите вещи в шкафу, отдав или выбросив ненужные, разберите посуду.

Чтобы год был богатым, не забудьте положить в карман крупную купюру.

В вашем новогоднем наряде обязательно должны присутствовать предметы желтого или коричневого цвета. Тотем года благосклонно относится к цвету хаки, оттенков охры, песочного и золотого тонов.

Привлечь в дом богатство будет проще, если вы не забудете поставить на стол ящик с монетками и зерном (можно также насыпать рис, пшеницу, овес, желуди).

Постарайтесь за новогоднюю ночь пару раз поменять наряд или хотя бы какую-то его часть. Так вы обеспечите себе разнообразный, полный событиями и впечатлениями новый период жизни.

Плохая примета – порвать праздничное платье. С одной стороны, такое событие обеспечит вам бурные романтические отношения, с другой – они будут недолгими и закончатся ссорой.

Очень плохо, если вы опрокинете на себя вино – это предвестие страданий и слез. Если же вы испачкаете наряд пищей, то можете ждать денежных поступлений, но люди вокруг не смогут пережить такой успех, начнут сплетничать и завидовать.

Свинья любит яркость, креатив и праздничную атмосферу, поэтому не стоит отмечать праздник в повседневной одежде и не украшенной квартире. Яркие неординарные образы, гирлянды, украшения – все это необходимо, чтобы правильно встретить Новый 2019 год.

Что нельзя готовить на Новый год 2019