Супершоу моды и танца - «Поколение» прошло в Ласнамяэ! Смотрите, какие талантливые люди там выступили

С этих слов началось феерическое шоу, которое состоялось в культурном центре Lindakivi 20 декабря, оно было с интересным названием - «Поколение», шоу посвящено молодому поколению разной национальности – жителям современного Таллинна.

Автором проекта является небезызвестная школа моды и танца Max Moda, руководитель и художник-модельер по костюмам Максим Хлебников. Режиссер-сценарист программы - очень талантливая, заслуженный деятель культуры, член жюри на международных проектах и руководитель многих европейский проектов - Татьяна Сауснитис.

Так как мероприятие состоялось при поддержке фонда TALLINNA KODURAHUPROGRAMM, у посетителей была уникальная возможность бесплатно насладиться шоу.

В проекте кроме Max Moda также принимали участие гости из Санкт-Петербурга, дизайн-студия «Креатив», руководитель Светлана Семашко; таллиннская вокальная студия «Кнопочки» - художественный руководитель Марина Мартинсон-Кранц; таллиннская студия моды и танца «Арабеск», руководитель Лилия Маслова; танцевальная студия из города Маарду Dream power, руководитель - Илана Соминская; таллиннская танцевальная студия ЦРК «АНТРЕ» и хореографическая студия SHOW-BALLET «VISAVI» - художественный руководитель Жанна Нефедьева. Ведущий Эдгар Гергель украсил программу и показал себя в необычном образе, поскольку программа велась в стихотворной форме.

Организаторы выражают огромную благодарность всем участникам и партнёрам проекта. В частности, консалтинговой компании «Сателлес Сатурни», которая не только активно поддерживает детей из детского дома Кохтла-Ярве, но и активно поддерживает мероприятия, организованные школой моды и танца Max Moda.