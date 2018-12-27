СМИ: Марат Башаров жестоко избил жену

44-летний Марат Башаров известен своим вспыльчивым характером. Мужчина поднимал руку на свою бывшую жену Екатерину Архарову. В сентябре 2017 года Башаров женился в третий раз. Его избранницей стала Елизавета Шевыркова, подарившая ему сына Марселя. Тогда всем окружающим казалось, что в их семье царит идиллия. Однако, как оказалось, это не так.

Как сообщает StarHit, 27 декабря супруга Башарова попала в больницу с закрытым переломом носа. По словам ее родного брата Федора, Лизу избил Марат.

«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — рассказал журналистам мужчина. В качестве доказательства своих слов он предоставил справку из травматологического отделения подмосковной клинической больницы.