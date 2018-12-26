Гошу Куценко затравили после съемок с Ольгой Бузовой (Видео)

Артист представил песню «Ольга» в телешоу «Бородина против Бузовой». Поклонники Гоши Куценко посчитали, что ему не стоило появляться в такой передаче, поэтому многие отписались от актера в социальных сетях.
Гоша Куценко снялся в последнем сезоне сериала «Ольга» с Яной Трояновой. Актер также записал для ленты специальный саундтрек с одноименным названием. Вчера артист стал гостем еще одного шоу канала ТНТ «Бородина против Бузовой».
«Это случилось! Сколько веревочке не вейся! А все дороги ведут в «ДОМ-2». Вашему вниманию вокально - танцевальная композиция «Ольга», — написал Куценко в Инстаграме, опубликовав три видеоролика.
Гоша кружит в танце ведущую передачи Ольгу Бузову, одетую в костюм из блестящей ткани. Поклонники артиста были удивлены, ведь некоторое время назад он высмеивал ее творчество. В прошлом году в одном из постов актер опубликовал фотографию своего скучающего вида с подписью: «Твое лицо, когда слушаешь Ольгу Бузову». Тогда он поставил несколько грубых тегов в адрес артистки — #бузованепой, #печалька, #фиаско, #невыносимо, #мирсошелсума. Помня такие рассуждения артиста, поклонники начали отписываться от него в Инстаграме, так как их возмутило, что Гоша поменял позицию.
«Прощайте мои дорогие подписчики. Мне всегда будет вас не хватать. Но музыку я люблю больше, чем лайки», — так обратился Куценко к людям, которые решили больше не следить за обновлениями его блога.
Сама Ольга Бузова старается не обращать внимания на критику коллег. Но один раз грубые слова даже довели ведущую «ДОМАа-2» до слез. «Я не персонаж, я личность! И, в первую очередь, девушка! Простите меня за мои эмоции, но мне тяжело. Я не робот, и как бы я не улыбалась на сцене, публичные оскобленная моих коллег по шоу-бизнесу, меня задевают. Понимаю, что не должна давать такую реакцию, и знаю, что злопыхатели только порадуются, но мне так обидно», — говорила звезда.