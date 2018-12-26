Гошу Куценко затравили после съемок с Ольгой Бузовой (Видео)

Гоша Куценко снялся в последнем сезоне сериала «Ольга» с Яной Трояновой. Актер также записал для ленты специальный саундтрек с одноименным названием. Вчера артист стал гостем еще одного шоу канала ТНТ «Бородина против Бузовой».

«Это случилось! Сколько веревочке не вейся! А все дороги ведут в «ДОМ-2». Вашему вниманию вокально - танцевальная композиция «Ольга», — написал Куценко в Инстаграме, опубликовав три видеоролика.

Гоша кружит в танце ведущую передачи Ольгу Бузову, одетую в костюм из блестящей ткани. Поклонники артиста были удивлены, ведь некоторое время назад он высмеивал ее творчество. В прошлом году в одном из постов актер опубликовал фотографию своего скучающего вида с подписью: «Твое лицо, когда слушаешь Ольгу Бузову». Тогда он поставил несколько грубых тегов в адрес артистки — #бузованепой, #печалька, #фиаско, #невыносимо, #мирсошелсума. Помня такие рассуждения артиста, поклонники начали отписываться от него в Инстаграме, так как их возмутило, что Гоша поменял позицию.

«Прощайте мои дорогие подписчики. Мне всегда будет вас не хватать. Но музыку я люблю больше, чем лайки», — так обратился Куценко к людям, которые решили больше не следить за обновлениями его блога.