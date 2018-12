«Купила победу и работала в эскорте»: в Сети появился компромат на «Мисс Москва 2018»

КАК Я КУПИЛА КОНКУРС 😭😃 Была сегодня в студии прямого эфира "Москва 24". Сразу же меня спрашивают - вы купили конкурс? Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопросы 🤔 Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? 😂😂🤦🏻‍♀️ Вроде бы нет. Но я журналистов не осуждаю. Они хотят рейтингов, им нужны обсуждения, комментарии. Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Так было в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования. 😂🤦🏻‍♀️ На самом деле, мысль у меня одна. Находясь на сцене, чувствуя победу, ты понимаешь, что дальше не будет легче. И вообще легче быть не должно. Я хочу дать напутствие всем девушкам - всегда идите вперед! Не ждите "а там будет хорошо". Я рада, что жизнь дает мне классные пинки, потому что это меня стимулирует. Я благодарю конкурс и организацию за прекрасное мероприятие, интересные уроки! Все это потрясающий опыт, который мы проживаем с вами! 💕 Вот напишите мне честно - я не забаню. Достойна ли я победы или нет? 🙃 #миссмосква2018 #missmoscow2018

A post shared by Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) on Dec 25, 2018 at 8:21am PST