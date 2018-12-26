«Купила победу и работала в эскорте»: в Сети появился компромат на «Мисс Москва 2018»

В свою очередь анонимный паблик «Рынок шкур» опубликовал компромат на нее. В публикации говорится, что девушка якобы зарабатывает на жизнь эскортом, а победу в конкурсе купила на деньги «престарелого дедка», передает TopNews.

«Семеренко проплатили конкурс! Причем престарелый дедок! Как-то раз она поехала во Францию к одному известному мужчине на fashion week (естественно через менеджера, своего эскортного агента) <...> Она (или ее менеджер) утверждали, что грудь у нее своя, но по факту сделанная, это проверили. Уезжая из его квартиры во Франции прихватила с собой фен для волос», – сообщил инсайдер.

Алеся Семеренко ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Отмечается также, что эскорт услугами Семеренко занимает уже довольно давно, к тому же находится «на содержании у одного серьезного чувака». Однако источник паблика отказался разглашать личность мужчины.

«Живет в квартире мужика на Остоженке в самом центре. Родом Семеренко из Питера, из самой обычной семьи. Скорее бедной. Раньше можно было подцепить в клубешнике за вкусненький коктейльчик, рассказать какую-нибудь красивую сказку, на которую она поведется, и уехать на хату без всяких затруднений. А сейчас ценник больше $5000», – резюмировал инсайдер.

При этом сама Алеся Семеренко на своей страничке Instagram подробно рассказала «как купила конкурс».

Чуть ранее она также поделилась с подписчиками эмоциями от победы на конкурсе.

«Когда мне было пять лет, в детском садике я играла Золушку, которая танцевала в короне с принцем на балу. Правда корона была картонная. Но сколько эмоций у меня было в тот день. И вот вчера я на мгновение будто вернулась в детство. Только корона теперь самая настоящая, а эмоции в тысячу раз сильнее. Спасибо Богу и моим родителям за возможность быть признанной самой красивой девушкой Москвы», — рассказала девушка.

Также Семеренко в разговоре с журналистами «КП» призналась, что самым сложным на пути к победе для нее стали лишь многочасовые репетиции.

При этом она даже не в курсе поддерживала ли ее мама в зале или нет во время финальной часть конкурса и на награждении. По ее словам, якобы она должна была прилететь из Краснодара в Москву, но попала в пробку.

На вопрос журналистов есть ли у нее молодой человек или муж Семеренко ответила отрицательно. Целью участия в конкурсе модель назвала самореализацию.