«Купила победу и работала в эскорте»: в Сети появился компромат на «Мисс Москва 2018»

24 декабря в «Крокус Сити Холле» прошел финальный этап конкурса «Мисс Москва 2018», победительницей которого стала 24-летняя Алеся Семеренко. Стоит отметить, что в предыдущий раз участия с этом же конкурсе он смогла войти лишь в ТОП-20 финалистов конкурса.
В свою очередь анонимный паблик «Рынок шкур» опубликовал компромат на нее. В публикации говорится, что девушка якобы зарабатывает на жизнь эскортом, а победу в конкурсе купила на деньги «престарелого дедка», передает TopNews.
«Семеренко проплатили конкурс! Причем престарелый дедок! Как-то раз она поехала во Францию к одному известному мужчине на fashion week (естественно через менеджера, своего эскортного агента) <...> Она (или ее менеджер) утверждали, что грудь у нее своя, но по факту сделанная, это проверили. Уезжая из его квартиры во Франции прихватила с собой фен для волос», – сообщил инсайдер.
Отмечается также, что эскорт услугами Семеренко занимает уже довольно давно, к тому же находится «на содержании у одного серьезного чувака». Однако источник паблика отказался разглашать личность мужчины.
«Живет в квартире мужика на Остоженке в самом центре. Родом Семеренко из Питера, из самой обычной семьи. Скорее бедной. Раньше можно было подцепить в клубешнике за вкусненький коктейльчик, рассказать какую-нибудь красивую сказку, на которую она поведется, и уехать на хату без всяких затруднений. А сейчас ценник больше $5000», – резюмировал инсайдер.
При этом сама Алеся Семеренко на своей страничке Instagram подробно рассказала «как купила конкурс».
КАК Я КУПИЛА КОНКУРС 😭😃 Была сегодня в студии прямого эфира "Москва 24". Сразу же меня спрашивают - вы купили конкурс? Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопросы 🤔 Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? 😂😂🤦🏻♀️ Вроде бы нет. Но я журналистов не осуждаю. Они хотят рейтингов, им нужны обсуждения, комментарии. Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Так было в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования. 😂🤦🏻♀️ На самом деле, мысль у меня одна. Находясь на сцене, чувствуя победу, ты понимаешь, что дальше не будет легче. И вообще легче быть не должно. Я хочу дать напутствие всем девушкам - всегда идите вперед! Не ждите "а там будет хорошо". Я рада, что жизнь дает мне классные пинки, потому что это меня стимулирует. Я благодарю конкурс и организацию за прекрасное мероприятие, интересные уроки! Все это потрясающий опыт, который мы проживаем с вами! 💕 Вот напишите мне честно - я не забаню. Достойна ли я победы или нет? 🙃 #миссмосква2018 #missmoscow2018
Чуть ранее она также поделилась с подписчиками эмоциями от победы на конкурсе.
«Когда мне было пять лет, в детском садике я играла Золушку, которая танцевала в короне с принцем на балу. Правда корона была картонная. Но сколько эмоций у меня было в тот день. И вот вчера я на мгновение будто вернулась в детство. Только корона теперь самая настоящая, а эмоции в тысячу раз сильнее. Спасибо Богу и моим родителям за возможность быть признанной самой красивой девушкой Москвы», — рассказала девушка.
Также Семеренко в разговоре с журналистами «КП» призналась, что самым сложным на пути к победе для нее стали лишь многочасовые репетиции.
При этом она даже не в курсе поддерживала ли ее мама в зале или нет во время финальной часть конкурса и на награждении. По ее словам, якобы она должна была прилететь из Краснодара в Москву, но попала в пробку.
На вопрос журналистов есть ли у нее молодой человек или муж Семеренко ответила отрицательно. Целью участия в конкурсе модель назвала самореализацию.
«Я думаю, что все же цель – не найти богатого мужчину, а самой реализоваться, и использовать все шансы, которые тебе даёт твой титул, занимаясь благими делами. Я планирую развиваться, самосовершенствоваться, что-то может новое изучить, посетить новую страну», - цитирует издание Семеренко.