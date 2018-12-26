Ср, 26.12.2018
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  • Поклонники Дмитрия Тарасова обескуражены его «девчачьими» плавками в тон нарядам жены и дочери

Поклонники Дмитрия Тарасова обескуражены его «девчачьими» плавками в тон нарядам жены и дочери

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ФОТО: Instagram

Дмитрий и Анастасия Тарасовы вместе с дочерью Миланой наслаждаются отдыхом на Мальдивах. На днях футболист опубликовал в микроблоге новое фото, которое удивило многих его подписчиков.

Смотреть галерею Традиционно в канун Нового года Дмитрий Тарасов отправился на Мальдивы. В этом году компанию футболисту составила не только его супруга Анастасия, но и пятимесячная дочь Милана. Теперь и спортсмен, и его жена регулярно публикуют семейные кадры. Эти фото обычно вызывают умиление у многочисленных фолловеров Дмитрия и Анастасии.

Однако на днях футболист выложил снимок, который слегка обескуражил даже самых преданных его фанатов. Дело в том, что в кадре Тарасовы позируют, одетые в довольно похожие купальные наряды.  Как отметили в комментариях фолловеры Дмитрия, на его жене и дочери аутфит в розовой цветовой гамме смотрелся довольно мило. А вот ему стоило бы выбрать себе другие плавки. 

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