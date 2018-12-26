Ср, 26.12.2018
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  • Елизавета Боярская показала первое видео с маленьким сыном

Елизавета Боярская показала первое видео с маленьким сыном

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Елизавета Боярская

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

25 декабря актриса опубликовала ролик с мужем Максимом Матвеевым и малышом.  

5 декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз. Первым эту радостную новость журналистам сообщил брат актрисы Сергей. Вскоре и счастливый отец малыша подтвердил эту информацию, опубликовав первое фото с младшим сыном. А вот Елизавета, которая довольно долго скрывала своего первенца Андрея, ограничилась словами благодарности поклонникам, которые поздравили ее с прибавлением в семье. 

Впрочем, на днях Боярская все же опубликовала первый ролик с малышом. «Это Питер, детка!» — подписала актриса видео с прогулки с мужем и младшим сыном.  Интернет-пользователи радуются за счастливых родителей и желают им как можно чаще проводить время именно так. Многие фолловеры также отметили, что без макияжа Елизавета выглядит особенно молодо.  

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