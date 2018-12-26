Микро-бикини и аппетитный кокос! Алессандра Амбросио встречает Рождество в тропиках

В конце прошлого года 36-летняя модель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио объявила о том, что прекращает сотрудничать с маркой. Вскоре после этого Амбросио предпочла отдохнуть от работы в родной Бразилии и отправилась в Санта-Катарину на берег Атлантического океана, где в итоге провела практически весь год с перерывами на командировки.