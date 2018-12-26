Ср, 26.12.2018
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  • Микро-бикини и аппетитный кокос! Алессандра Амбросио встречает Рождество в тропиках

Микро-бикини и аппетитный кокос! Алессандра Амбросио встречает Рождество в тропиках
Папарацци!

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37-летняя супермодель продемонстрировала идеальную фигуру в бикини.

В конце прошлого года 36-летняя модель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио объявила о том, что прекращает сотрудничать с маркой. Вскоре после этого Амбросио предпочла отдохнуть от работы в родной Бразилии и отправилась в Санта-Катарину на берег Атлантического океана, где в итоге провела практически весь год с перерывами на командировки.

Нынешнее Рождество Алессандра проводит с друзьями на пляже. Модель играет в пляжный волейбол и утоляет жажду кокосами. Смотрите галерею!

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