Микро-бикини и аппетитный кокос! Алессандра Амбросио встречает Рождество в тропиках

Микро-бикини и аппетитный кокос! Алессандра Амбросио встречает Рождество в тропикахПапарацци!
26 декабря 2018, 18:30
37-летняя супермодель продемонстрировала идеальную фигуру в бикини.
В конце прошлого года 36-летняя модель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио объявила о том, что прекращает сотрудничать с маркой. Вскоре после этого Амбросио предпочла отдохнуть от работы в родной Бразилии и отправилась в Санта-Катарину на берег Атлантического океана, где в итоге провела практически весь год с перерывами на командировки.
Нынешнее Рождество Алессандра проводит с друзьями на пляже. Модель играет в пляжный волейбол и утоляет жажду кокосами. Смотрите галерею!