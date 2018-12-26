Меган и Кейт сияют вместе! Британская королевская семья на рождественской службе

По традиции, все члены монаршей семьи собираются в этот день на службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. И этот год, естественно, не стал исключением.

Нынешнюю рождественскую церемонию пропустили лишь 96-летний принц Филипп, который теперь редко выезжает из дома, приболевшая супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз, а также принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта – по мнению родителей, они еще слишком малы для подобных мероприятий.