Меган и Кейт сияют вместе! Британская королевская семья на рождественской службе
В королевской семье Великобритании Рождество – главное семейное торжество и один из самых любимых праздников Елизаветы II.
По традиции, все члены монаршей семьи собираются в этот день на службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. И этот год, естественно, не стал исключением.
Нынешнюю рождественскую церемонию пропустили лишь 96-летний принц Филипп, который теперь редко выезжает из дома, приболевшая супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз, а также принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта – по мнению родителей, они еще слишком малы для подобных мероприятий.
Зато вопреки всем слухам о непримиримой вражде на службе в этот день блеснули две герцогини – Кембриджская и Сассекская, которые, судя по фото, пребывали в прекрасном настроении в обществе друг друга. Смотрите галерею!