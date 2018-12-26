Фото: Ксения Собчак сменила имидж после слухов о разрыве с Максимом Виторганом

И если несколько месяцев назад общественность обсуждала вторую беременность Ксении Собчак, то сейчас многие говорят о разводе телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым Ксения прожила в законном браке порядка пяти лет и воспитывает сына Платона. Пока звездные супруги не комментируют свои отношения, однако Собчак в последнее время все чаще намекает поклонникам в своем микроблоге, что не стоит лезть в ее личную жизнь.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтобы помесить всех сплетен тесто. Хочу сказать, с добром и не без лишней лести — не лезьте!» — примерно так звучало обращение Ксении ко всем тем, кто интересуется ее семьей. А накануне телеведущая сообщила, что подстриглась. Подписчики Собчак отметили, что женщина решается на подобные перемены во внешности, когда хочет кардинально поменять свою жизнь. Сама Ксения пока не прокомментировала это мнение.

«Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой. Как вам?» — поинтересовалась Ксения у поклонников.