Самые неверные стереотипы о знаках Зодиака

И все же здравый эгоизм действительно присутствует у подавляющего большинства Львов. Но это, опять же, от жесткого внутреннего стержня и желания во всем быть лучшим. И кто осудит за это Льва?

Дева (23 августа – 22 сентября)

«Из-за сварливого характера с Девой невозможно ужиться»

Да, с представителями данного знака совсем непросто. Но только потому, что это рациональные личности, которые стараются все контролировать и везде поддерживать порядок. И если человек, не уважающий традиций Девы, вдруг начинает нарушать этот порядок и разрушать установленные традиции, он испытывает на себе гнев представителя данного знака. Однако если принять правила игры, установленные Девой, которые, к слову, очень разумны, можно жить с ним душа в душу.

Кстати, то, что Девы отличаются живым умом, природной мудростью и высокой избирательностью знают все. Поэтому, если этот человек решил связать свою жизнь с вами, можете считать себя уникальной личностью.

Весы (23 сентября – 22 октября)

«Весы – обманщики и симулянты. Им нельзя доверять»

Периодически обманывают все, и Весы, не чаще и не реже других. Просто данный стереотип привязался именно к Весам, а все потому, что эти люди виртуозные дипломаты, способны наладить контакт буквально с любым человеком, даже с противоположными взглядами. Действительно, для появления связей, личностям данного знака приходится что-то приукрашивать или где-то недоговаривать. Но делают Весы это исключительно с благими целями.

Близким людям и вовсе не стоит переживать за неискренность Весов. Они не будут врать любимым хотя бы потому, что это разрушит гармонию внутри семьи, а гармония – наивысшее благо для этих людей.

Скорпион (23 октября –21 ноября)

«Скорпион – вспыльчивый и скандальный тип, которого лучше не злить»

Все мы хороши в гневе, а Скорпионы – просто квинтэссенция ярости. Однако эти люди никогда не устроят скандал на пустом месте, не станут выдумывать его причину или провоцировать конфликт смеха ради. Скорпионы прекрасно контролируют свои эмоции, но если им предстоит защищать свою семью, или они узнают о предательстве, эти люди действительно способны пойти дальше остальных. Отсюда и стереотип.

В семье же Скорпион добрый и заботливый, надежный и терпеливый. Главное не провоцировать его и доносить свою позицию аргументированно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

«Стрелец – позитивный оптимист, филантроп и альтруист»

Отчасти данный стереотип объясняется тем, что никто и никогда не видит, как грустит и плачет Стрелец. Все мы люди, и помимо радости иногда переживаем горькие минуты. Стрельцы не исключение, просто они делают это в одиночестве, или на глазах самых близких людей. Окружающие же не должны видеть его слез.