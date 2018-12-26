Самые неверные стереотипы о знаках Зодиака

Пора избавляться от стереотипного мышления и отделять зерна от плевел, поняв, где отличительная черта характера, а где – неверный стереотип, пишет Cluber.
Овен (21 марта – 20 апреля)
«Овен – самый конфликтный знак, обожающий спорить»
Это довольно спорное суждение, и исходит оно от людей, которые не знакомы близко с Овнами. Безусловно, Овны часто вступают в спор, который порой перерастает в стычку или конфликт, но спорит этот человек лишь в том случае, когда абсолютно уверен в своей правоте. А Овны – высокоинтеллектуальные личности, которые много знают и постоянно расширяют свой кругозор.
Этого человека нельзя назвать «спорщиком ради спора». Он лишь пытается донести правду до окружающих, пусть и в агрессивной манере. Просто у него не хватает терпения выслушивать неаргументированные заявления.
Телец (21 апреля – 20 мая)
«Тельцы ленивы и думают только о деньгах»
Удивительно, как одного из главных трудоголиков среди всех знаков Зодиака прозвали главным ленивцем! На самом деле нет более трудолюбивого человека, чем Телец. Другое дело, что в большинстве случаев эти люди выбирают тяжелый, неблагодарный труд, за который получают меньше, чем хотели бы. Да и привычка Тельца жаловаться на постоянную загруженность тоже влияет на возникновение стереотипа.
А постоянные мысли Тельца о деньгах вполне объяснимы. Ему их просто не хватает, ввиду малых доходов. Поэтому и процветает стереотип.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
«Близнецы – двуличные люди, которым нельзя доверять»
Представителей данного знака называют двуличными из-за их общительности. Эти люди действительно много говорят и, порой, разным людям доносят разную информацию. Но это не желание обмануть и ввести в заблуждение, а скорее, появление новой информации между двумя разговорами. Если же проанализировать, врут Близнецы не чаще, чем представители других знаков Зодиака.
Что же касается доверия Близнецам, то эти люди подпускают к себе не каждого. Они очень долго присматриваются к человеку и не раз проверяют его на верность. Но если уж Близнец начал с вами откровенничать, знайте, ему можно доверять!
Рак (22 июня – 22 июля)
«Раки – сверхэмоциональные и слишком ранимые личности»
Здесь трудно поспорить. Раки – чрезвычайно эмоциональные личности, которые всю информацию пропускают через свое сердце. Ими управляет Луна, отвечающая за желания и эмоции, отсюда и такое поведение. Но Рак никогда не плачет и не впадает в депрессию без причины. Он умеет контролировать свои эмоции, просто не скрывает их от окружающих.
К слову, чувствительность и эмоциональность совсем не плохие качества. Для Рака они и вовсе является источником силы и вдохновения.
Лев (23 июля – 22 августа)
«Львы – жуткие эгоисты и любят только себя»
Жизнь показывает, что Львы другие – заботливые, отзывчивые, готовые жертвовать собой, своим временем и деньгами ради счастья других. Просто Львы слишком мнительные, и им постоянно кажется, что они выглядят не слишком достойно и эффектно. Все это от внутреннего желания нравиться всем и каждому. Но ведь в этом нет ничего плохого, не правда ли?
И все же здравый эгоизм действительно присутствует у подавляющего большинства Львов. Но это, опять же, от жесткого внутреннего стержня и желания во всем быть лучшим. И кто осудит за это Льва?
Дева (23 августа – 22 сентября)
«Из-за сварливого характера с Девой невозможно ужиться»
Да, с представителями данного знака совсем непросто. Но только потому, что это рациональные личности, которые стараются все контролировать и везде поддерживать порядок. И если человек, не уважающий традиций Девы, вдруг начинает нарушать этот порядок и разрушать установленные традиции, он испытывает на себе гнев представителя данного знака. Однако если принять правила игры, установленные Девой, которые, к слову, очень разумны, можно жить с ним душа в душу.
Кстати, то, что Девы отличаются живым умом, природной мудростью и высокой избирательностью знают все. Поэтому, если этот человек решил связать свою жизнь с вами, можете считать себя уникальной личностью.
Весы (23 сентября – 22 октября)
«Весы – обманщики и симулянты. Им нельзя доверять»
Периодически обманывают все, и Весы, не чаще и не реже других. Просто данный стереотип привязался именно к Весам, а все потому, что эти люди виртуозные дипломаты, способны наладить контакт буквально с любым человеком, даже с противоположными взглядами. Действительно, для появления связей, личностям данного знака приходится что-то приукрашивать или где-то недоговаривать. Но делают Весы это исключительно с благими целями.
Близким людям и вовсе не стоит переживать за неискренность Весов. Они не будут врать любимым хотя бы потому, что это разрушит гармонию внутри семьи, а гармония – наивысшее благо для этих людей.
Скорпион (23 октября –21 ноября)
«Скорпион – вспыльчивый и скандальный тип, которого лучше не злить»
Все мы хороши в гневе, а Скорпионы – просто квинтэссенция ярости. Однако эти люди никогда не устроят скандал на пустом месте, не станут выдумывать его причину или провоцировать конфликт смеха ради. Скорпионы прекрасно контролируют свои эмоции, но если им предстоит защищать свою семью, или они узнают о предательстве, эти люди действительно способны пойти дальше остальных. Отсюда и стереотип.
В семье же Скорпион добрый и заботливый, надежный и терпеливый. Главное не провоцировать его и доносить свою позицию аргументированно.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
«Стрелец – позитивный оптимист, филантроп и альтруист»
Отчасти данный стереотип объясняется тем, что никто и никогда не видит, как грустит и плачет Стрелец. Все мы люди, и помимо радости иногда переживаем горькие минуты. Стрельцы не исключение, просто они делают это в одиночестве, или на глазах самых близких людей. Окружающие же не должны видеть его слез.
При этом называть Стрельца первейшим в мире добряком, также не стоит. Эти люди могут быть довольно эгоистичны и жестоки, особенно если перейдут дорогу Стрельцу. Измены со стороны этих людей тоже не редкость. Так что все относительно.
Козерог (22 декабря – 19 января)
«Козерог – скрытный тип, с которым неинтересно»
Нельзя не согласиться с тем, что Козероги – ярко выраженные интроверты. Но то, что сними скучно и неинтересно, абсолютный миф. Эти люди много знают и любят путешествовать, а потому слушать их одно удовольствие. Они прекрасно аргументируют свои доводы, а потому с Козерогами интересно спорить. А безэмоциональность – лишь способ защитить себя от уколов со стороны. Перед близкими людьми Козерог полностью открыт.
Кстати, по признанию самых близких людей, Козерог – невероятно чувственный знак. Просто тайна эта открывается лишь самым настойчивым.
Водолей (20 января – 18 февраля)
«Водолей – бесчувственный эгоист и прожигатель жизни»
Личности данного знака чрезвычайно избирательны. Ну не готовы они дарить свои улыбки и эмоции всем подряд! Человек должен это заслужить, вызвать желание Водолея дарить эмоции. Это особенность характера, вроде закона сохранения энергии. И не стоит винить их за это.
Что касается «прожигателя жизни», то и с этим нельзя согласиться. Да, Водолеи предпочитают свободу и ненавидят запреты даже в виде обещаний. Но это не означает, что они живут для себя. У большинства Водолеев прекрасные семьи и счастливые дети.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
«Рыбы – отрешенные люди, живущие в мире своих фантазий»
Многие привыкли считать Рыб мечтательными чудаками, которые тяжело уживаются в суровых условиях реальности. Согласимся, у Рыб самая богатая фантазия. Но разве это минус? Фантазия не мешает Рыбам адекватно воспринимать реальность, скорее наоборот, дает шанс обрести себя в творчестве, сделать карьеру, и чувствовать себя самодостаточной личностью.
А миф об отрешенности и слабой социализации возник из-за нерешительного характера Рыб, который, действительно, слегка портит картину гармоничного, и способного на многое, человека.