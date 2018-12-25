«Не напивайся»: дочь Дэвида и Виктории Бекхэм удивила своим письмом Санта-Клаусу

Виктория Бекхэм очень любит своих детей и часто публикует кадры, связанные с ними. На этот раз в микроблоге модели появилось видео, на котором она демонстрирует угощения, подготовленные ее дочерью Харпер для Санты-Клауса.

Особое внимание фолловеров привлекла записка, оставленная для гостя. В тексте письма Харпер выразила надежду на то, что сказочному персонажу и его помощникам придется по вкусу то, что она для них подготовила.