«Не напивайся»: дочь Дэвида и Виктории Бекхэм удивила своим письмом Санта-Клаусу

На днях Виктория Бекхэм поделилась в Instagram снимком письма своей дочери Харпер Санте. Подписчики сочли забавным просьбу 7-летней девочки, которую она адресовала главному новогоднему персонажу, пишет Woman.
Виктория Бекхэм очень любит своих детей и часто публикует кадры, связанные с ними. На этот раз в микроблоге модели появилось видео, на котором она демонстрирует угощения, подготовленные ее дочерью Харпер для Санты-Клауса.
Особое внимание фолловеров привлекла записка, оставленная для гостя. В тексте письма Харпер выразила надежду на то, что сказочному персонажу и его помощникам придется по вкусу то, что она для них подготовила.
«Постскриптум: не напивайся», — добавила смышленая девочка. Своими словами, обращенными к Санте, 7-летняя дочь Дэвида и Виктории позабавила не только родителей, но и большое количество подписчиков своей звездной матери. Столь милое послание оценили более миллиона пользователей Сети.