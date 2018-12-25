С размахом и колоритом: так праздновали Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро

Заключенные женской тюрьмы в Рио-де-Жанейро решили вспомнить события, которые произошли до и после Рождества Христова.

Они украсили свои камеры и даже устроили целое театральное представление!

Они изображают мучениц и славят Христа.

ФОТО: PILAR OLIVARES / REUTERS

Женщина в терновом венце изображает Христа перед восхождением на Голгофу.

ФОТО: Silvia Izquierdo / AP

Этой заключенной досталась роль Лазаря.

ФОТО: Silvia Izquierdo / AP

Женщина сидит "за решеткой" в наручниках из фольги. Надпись гласит: "Полицейский участок".

ФОТО: Silvia Izquierdo / AP

Зрительницы активно подпевают и аплодируют своим сокамерницам.