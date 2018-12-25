С размахом и колоритом: так праздновали Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро

С размахом и колоритом: так праздновали Рождество в женской тюрьме Рио-де-ЖанейроГАЛЕРЕЯ!
25 декабря 2018, 15:47
Католики всего мира готовятся праздновать Рождество Христово, пишет The Guardian. Оказывается, его отмечают даже в тюрьмах!
Заключенные женской тюрьмы в Рио-де-Жанейро решили вспомнить события, которые произошли до и после Рождества Христова.
Они украсили свои камеры и даже устроили целое театральное представление!
Они изображают мучениц и славят Христа.
Женщина в терновом венце изображает Христа перед восхождением на Голгофу.
Этой заключенной досталась роль Лазаря.
Женщина сидит "за решеткой" в наручниках из фольги. Надпись гласит: "Полицейский участок".
Зрительницы активно подпевают и аплодируют своим сокамерницам.