Как выглядит исполнительница роли рабыни Изауры через 30 лет после премьеры сериала в СССР

Луселия Сантус получила главный новогодний подарок — впервые в жизни побывала в России Смотреть галерею 16 октября 1988 года по советскому телевидению была показана первая серия одного из самых популярных сериалов того времени — «Рабыня Изаура», пишет Woman.

ФОТО: Vladimir Gerdo / Vladimir Gerdo/TASS

За историей главной героини в исполнении молодой актрисы Луселии Сантус жительницы СССР следили с замиранием сердца и радовались за девушку, как за родную, когда справедливость восторжествовала, и богатый и красивый помещик Альвару женился на ней. Бразильская актриса, в момент ставшая знаменитой, мечтала побывать в стране, где ее ждали тысячи поклонников.

Луселия Сантус в Москве. ФОТО: Vladimir Gerdo / Vladimir Gerdo/TASS

Осуществить одно из своих главных желаний бразильская звезда смогла лишь через тридцать лет после премьеры сериала. Визит в Москву был связан не только с желанием актрисы познакомиться с главными достопримечательностями российской столицы, но и с поддержкой проекта по созданию международного телевидения стран БРИКС, куда входят и Россия, и Бразилия. 24 декабря в информационном центре ТАСС состоялась пресс-конференция с участием бразильской звезды.