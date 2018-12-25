Вт, 25.12.2018
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Названы самые раздражающие новогодние подарки

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Подарки. Фото иллюстративное

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Пользователи сайта Reddit рассказали о самых раздражающих подарках на Рождество и Новый год.

Один из пользователей сайта Reddit попросил назвать подарки, которые стоит дарить людям, которые им неприятны. Пользователи Сети с радостью откликнулись и начали перечислять подарки, которые наверняка будут раздражать, пишет Eg.ru.

Так, в список вошли подарочный сертификат в салон ритуальных услуг, купон на посещение нелюбимого ресторана, поздравительная открытка, кошачья еда, уже использованный сертификат на какую-либо продукцию.

Если же ваша неприязнь к родственнику или знакомому взаимна, то можно смело дарить кружку с собственным изображением. Для тех, у кого в семье есть маленькие дети, отлично подойдет игрушка, которая будет издавать как можно больше шума. Детские барабаны отлично подойдут.

Кроме того, пользователи посоветовали приобрести в подарок одежду не по размеру, еду, которую не любят или на которую может быть аллергия. Ужасным подарком также станет книга, в которой рассказывается, как искоренить недостатки, которые наверняка есть в вашем родственнике или знакомом.

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