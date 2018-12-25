Анита Цой 18 лет жила с личинкой австралийской мухи на спине: врачи наконец-то провели операцию

Российская певица Анита Цой рассказала, что в этом году врачи наконец-то удалили с ее спины личинку австралийской мухи, с которой она прожила 18 лет.
Когда это яйцо извлекали, его дробили, потому что за 18 лет он настолько вошел в мышцу, что у меня стал искривляться позвоночник,
— сказала певица в эфире программы «Секрет на миллион».
По ее словам, когда она с мужем летала в Австралию на три дня, ее «кто-то укусил в шейную зону на спине, недалеко от позвоночника». «Думала, почешу и все пройдет», — поделилась Анита Цой.
Через некоторое время она почувствовала на спине «пузырик». «Потом с врачами выяснили, что это меня укусила муха, которая откладывает свои личинки в холках у животных. Личинки там вырастают, вылупляются и появляются на свет новые мухи», — добавила артистка.
Врачи сообщили ей, что немедленно удалить личинку не получится — нужно, чтобы она достигла определенных размеров. И предупредили, что выращивать ее придется несколько лет.
Долгожданную операцию певице провели только в этом году, по прошествии 18 лет. За это время личинка вросла в ее спину и затвердела до состояния камня, отмечает kp.ru.