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Распрощалась с роскошной шевелюрой: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика
ФОТО!

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Naomi Campbell

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Популярная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно  снялась топлесс ля новой рекламной кампании, удивила поклонников необычным селфи. 

48-летняя звезда, которая уже давно имеет проблему с волосами, в последнее время постоянно прятала голову под париком или чалмой. 

Однако сейчас на своей странице Instagram Наоми опубликовала селфи, на котором позирует без парика. 

"Голая", - лаконично подписала снимок Кэмпбелл.

Однако поклонники наоборот с восторгом встретили честно фото звезды. В комментариях подписчики писали, что модель имеет красивый вид, а многие даже назвал "королевой" и "иконой".

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