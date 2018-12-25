Распрощалась с роскошной шевелюрой: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика

Распрощалась с роскошной шевелюрой: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парикаФОТО!
25 декабря 2018, 15:17
Популярная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно снялась топлесс ля новой рекламной кампании, удивила поклонников необычным селфи.
48-летняя звезда, которая уже давно имеет проблему с волосами, в последнее время постоянно прятала голову под париком или чалмой.
Однако сейчас на своей странице Instagram Наоми опубликовала селфи, на котором позирует без парика.
"Голая", - лаконично подписала снимок Кэмпбелл.
Однако поклонники наоборот с восторгом встретили честно фото звезды. В комментариях подписчики писали, что модель имеет красивый вид, а многие даже назвал "королевой" и "иконой".
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