«Гринч – похититель Рождества» 18 лет спустя: как сейчас выглядит девочка из фильма

«Я отношусь к кино как к прошлой жизни. Это было мое детство, и сейчас с этим покончено, никакой ностальгии по тем временам я не испытываю, это точно. Теперь — только музыка», — к разочарованию поклонников Тейлор Момсен действительно давно «завязала» с кинематографом, который когда-то сделал ее настоящей звездой, пишет Starhit.

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Длинные белые волосы, «смоки», колготки в крупную сетку и ультра-короткие шорты — вместе с отношением к профессии изменился и ее стиль. Сейчас, глядя на эпатажную блондинку, никто уже и не вспомнит, что когда-то именно с ней ассоциировалось приближение Рождества.

Малышка Синди Лу — главная героиня фильма «Гринч — похититель Рождества» — стала любимицей зрителей по всему миру. История о зеленом злодее, который задумал украсть главный праздник жителей Ктограда, в 2000 году заняла второе место по кассовым сборам среди праздничных кинолент, уступив только картине «Один дома».

После ошеломительного успеха маленькая актриса получила еще несколько предложений от знаменитых режиссеров — сначала снялась в роли Гретель в фильме по сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель», затем — в популярной саге «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд».

Однако преданные фанаты до сих пор с ностальгией вспоминают ее как «малышку Дженни Хамфри» из сериала «Сплетница». Сюжетная история девочки банальна: она родилась и выросла в бедном районе Бруклина, и с детства мечтала занять место в обществе элиты Манхэттена.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

В 2011 году Тейлор создаст собственную рок-группу The Pretty Reckless и навсегда простится с образом пай-девочки.