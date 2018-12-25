Вт, 25.12.2018
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  • Фото: самая гламурная эстонская блондинка обручилась в канун Рождества

Фото: самая гламурная эстонская блондинка обручилась в канун Рождества
Как в сказке!

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Grete Klein

ФОТО: Instagram

Еще в начале октября эстонская певица и актриса Грете Клейн – одна из самых популярных девушек Эстонии в социальных сетях – сообщила о беременности. А теперь Грете поздравляют с помолвкой.

Предложение своей беременной возлюбленной эстонский продюсер Эрго Кулдон сделал 24 декабря. Трогательным снимком Грете поделилась в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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И хотя новость, что 29-летняя красавица-актриса и ее 42-летний возлюбленный продюсер Эрго Кулдон ждут малыша, была впервые озвучена несколько месяцев назад, пару продолжают поздравлять со скорым прибавлением. Чаще всего в социальных сетях встречаются комментарии, что беременность очень идет Грете.

Напомним, что пара рассекретила свои отношения в январе этого года, а летом возлюбленные стали жить вместе.

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