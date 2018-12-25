Настя Каменских произвела фурор необычным нарядом и новой прической

На снимке звезда одета в черный китель с золотыми вставками. Кроме этого, певица в очередной раз кардинально изменила прическу и заплела волосы в косички.

Пользователи сети в большинстве своем позитивно оценили наряд артистки: "Тебе очень идет", "Красотка", "Мне она чем-то Джексона в этом образе напоминает", "Прическа классная", "Мечта для многих.... деал для большинства... Пример для миллионов, все это девушка одна...Настюша", "Кстати, здесь образ дает нотки чего-то африканского.....и распущенные волосы, тебе идут куда больше", – пишут юзеры в комментариях под фото.