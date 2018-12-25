Андрей Мягков просит больше не показывать по ТВ «Иронию судьбы»

Актер также предложил прекратить показ оригинальной киноленты минимум на 40 лет.
Андрей Мягков наиболее известен зрителям по таким фильмам, как «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс» и, конечно, ролью Евгения Лукашина в киноленте Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», которая у большинства россиян ассоциируется с Новым годом.
Правда, самого Мягкова раздражает тот факт, что фильм с его участием крутят по телевизору каждый год. Он считает, что во всем важно чувство меры, и предлагает отказаться от этой традиции минимум на 40 лет. Кроме того, актеру не нравится и продолжение «Иронии судьбы» 2007 года с Елизаветой Боярской и Константином Хабенским, где также снимался Мягков.
«Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем», — сказал артист в разговоре с Teleprogramma.pro.
Напомним, когда в 2017 году стало известно, что фильм Рязанова не покажут по Первому каналу, Мягков эту идею только поддержал, напомнив зрителям о том, что есть множество других замечательных кинофильмов, которые можно посмотреть в канун Нового года.
«То, что „Иронию судьбы“ не будут показывать, я только приветствую. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — сказал тогда Андрей Васильевич.