Андрей Мягков просит больше не показывать по ТВ «Иронию судьбы»

Андрей Мягков наиболее известен зрителям по таким фильмам, как «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс» и, конечно, ролью Евгения Лукашина в киноленте Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», которая у большинства россиян ассоциируется с Новым годом.

Правда, самого Мягкова раздражает тот факт, что фильм с его участием крутят по телевизору каждый год. Он считает, что во всем важно чувство меры, и предлагает отказаться от этой традиции минимум на 40 лет. Кроме того, актеру не нравится и продолжение «Иронии судьбы» 2007 года с Елизаветой Боярской и Константином Хабенским, где также снимался Мягков.

«Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем», — сказал артист в разговоре с Teleprogramma.pro.

Напомним, когда в 2017 году стало известно, что фильм Рязанова не покажут по Первому каналу, Мягков эту идею только поддержал, напомнив зрителям о том, что есть множество других замечательных кинофильмов, которые можно посмотреть в канун Нового года.