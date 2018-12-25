Опасно! Врачи предупредили об угрозе, которую несет любимая новогодняя традиция

— Бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание,

— сказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов в интервью РИА "Новости".

По словам Морозова, потенциально такой «коктейль» может вызвать отравление. Кроме того, как пояснила врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева, особо опасно сжигать цветную бумагу, поскольку в ее состав могут входить токсичные примеси.

Поэтому тем, кто привык загадывать желания в новогоднюю ночь, эксперт советует использовать обычную чистую белую бумагу максимально маленького размера. И пожелание на ней лучше писать простым карандашом, а не ручкой.