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Опасно! Врачи предупредили об угрозе, которую несет любимая новогодняя традиция

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Шампанское.

ФОТО: Caro / Scanpix

Новогодняя традиция топить горящие бумажки с желаниями в бокале шампанского, а затем выпивать этот «коктейль», оказывается, может нанести организму вред и привести к отравлению, предупреждают медики.

— Бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание,

— сказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов в интервью РИА "Новости".

По словам Морозова, потенциально такой «коктейль» может вызвать отравление. Кроме того, как пояснила врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева, особо опасно сжигать цветную бумагу, поскольку в ее состав могут входить токсичные примеси.

Поэтому тем, кто привык загадывать желания в новогоднюю ночь, эксперт советует использовать обычную чистую белую бумагу максимально маленького размера. И пожелание на ней лучше писать простым карандашом, а не ручкой.

Впрочем, стоит отметить, что безопасность загадываемых желаний зависит не только от качества и чистоты бумаги, но и от шампанского...

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