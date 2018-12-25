Ведущий «Пусть говорят» рассказал о миллионных гонорарах

Звезды, которые участвуют в шоу Первого канала "Пусть говорят", выдают желаемое за действительное. Миллионные гонорары, полученные ими, – явное преувеличение, заявил ведущий проекта Дмитрий Борисов.

В то же время он не стал отрицать, что определенная материальная заинтересованность у участников ток-шоу есть.

"В конкурентной борьбе случается разное. Если история суперважная, нужно как-то мотивировать участникам их присутствие в кадре. Как минимум оплатить проезд, проживание и покрыть какие-то, возможно, другие расходы, издержки", – согласился Борисов. Однако до миллиона эти суммы, по его словам, никак не дотягивают.

Информация о миллионных гонорарах постоянных участников телевизионных ток-шоу появилась недавно в СМИ. По данным некоторых изданий, бывшей супруге актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской после скандала с разводом стали платить до пяти миллионов рублей (примерно 63 тысячи евро) за эфир.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина, по сообщениям тех же источников, за день участия в "Прямом эфире" Андрея Малахова берет миллион рублей (примерно 12 тысяч евро). А телеведущая Дана Борисова, победившая пагубное пристрастие к наркотикам, получает полмиллиона рублей (примерно 6 тысяч евро) за эфир, пишет "Комсомольская правда".