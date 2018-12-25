Вт, 25.12.2018
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Ведущий «Пусть говорят» рассказал о миллионных гонорарах

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Дмитрий Борисов

ФОТО: Instagram

Миллионные гонорары – это та реальность, в которой хотели бы жить участники шоу «Пусть говорят». На самом деле эти слухи сильно преувеличены. 

Звезды, которые участвуют в шоу Первого канала "Пусть говорят", выдают желаемое за действительное. Миллионные гонорары, полученные ими, – явное преувеличение, заявил ведущий проекта Дмитрий Борисов.

В то же время он не стал отрицать, что определенная материальная заинтересованность у участников ток-шоу есть.

"В конкурентной борьбе случается разное. Если история суперважная, нужно как-то мотивировать участникам их присутствие в кадре. Как минимум оплатить проезд, проживание и покрыть какие-то, возможно, другие расходы, издержки", – согласился Борисов. Однако до миллиона эти суммы, по его словам, никак не дотягивают. 

Информация о миллионных гонорарах постоянных участников телевизионных ток-шоу появилась недавно в СМИ. По данным некоторых изданий, бывшей супруге актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской после скандала с разводом стали платить до пяти миллионов рублей (примерно 63 тысячи евро) за эфир.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина, по сообщениям тех же источников, за день участия в "Прямом эфире" Андрея Малахова берет миллион рублей (примерно 12 тысяч евро). А телеведущая Дана Борисова, победившая пагубное пристрастие к наркотикам, получает полмиллиона рублей (примерно 6 тысяч евро) за эфир, пишет "Комсомольская правда".

Дмитрий Борисов утверждает, что многие приходят на шоу совсем за другим. По словам ведущего, людям нужно быть услышанными – это самая важная мотивация. Иногда единственный способ защиты – это публичность и общественное обсуждение, сказал Борисов в интервью "КП". 

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