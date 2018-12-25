Время чудес: чего ждать от новогодней ночи разным знакам Зодиака

До Нового Года осталась всего неделя. И всем хочется, чтобы новогодняя ночь была действительно волшебной и принесла только позитивные моменты. Но к сожалению не всегда волшебная ночь дарит позитив, иногда торжество оборачивается проблемами, которые сказываются на дальнейшей жизни. Известный астролог и парапсихолог/психолог Сергей Ланг подготовил гороскоп для всех знаков зодиака, который расскажет, что ждать от торжества, и чего стоит опасаться.

ОВЕН

Овны проведут Новый год очень весело и в окружении своих друзей. Только нужно быть аккуратным в принятии алкоголя, есть серьезный риск возникновения конфликтной ситуации.

ТЕЛЕЦ

Тельцам нужно избегать шумных вечеринок и встречать Новый год в кругу семьи. Вы много работали на протяжении года, поэтому найдите время на близких в новогоднюю ночь! Старайтесь не переедать и следить за своим питанием.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут на разрыв, будет много приглашений в места, где можно весело встретить Новый год. Выбирайте любое из них, и вы не прогадаете. Но оставаться дома явно не стоит. Главное для вас это громкая музыка и веселая компания. Есть большая вероятность встретить в заветную ночь свою любовь.

РАК

Раки должны встретить Новый год среди тех людей, кого они считают близкими. Не нужно идти в компанию, где могут быть незнакомцы. Появление новичков в окружении в столь важную ночь не принесет радости.

ЛЕВ

Лев должен быть в новогоднюю ночь в своем прайде. Только члены вашей семьи могут доставить радость и удовольствие. Но все-таки лучше куда-нибудь уехать. Например, снимите дом или отправляйтесь на дачу. Дома вы прочувствуете праздник в полной мере, вам нужна смена обстановки.

ДЕВА

Девам лучше всего отметить волшебное торжество на отдыхе в другом городе или стране. Старайтесь поехать в новое для себя место, это важно для вашей внутренней гармонии. Не стоит ехать с друзьями, лучше быть с близкими людьми.

ВЕСЫ

Весы много думают и выбирают место встречи Нового года. Но все гораздо проще, чем вы предполагаете. Берите друзей, любимого человека и отправляйтесь в клуб или хороший ресторан. Пускайтесь в отрыв. Эту ночь ничего не испортит.

СКОРПИОН

Скорпионы могут сами себе испортит праздник из-за своих эмоций и больших требований. Расслабьтесь, не нужно все усложнять, для вас важно не место, а именно люди. Поэтому выберите себе компанию и просто доверьтесь их выбору.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы вообще не хотят никуда ехать, хотят быть дома и в кругу семьи. Но это и к лучшему, доверьтесь эмоциям, они вас не обманывают. Вам действительно лучше быть дома, поскольку есть большой шанс вляпаться в какую-нибудь неприятную историю.

КОЗЕРОГ

Козероги — домоседы и семьянины, поэтому они уж точно знают, с кем и где встречать Новый год. Вы чувствуете этот праздник, и у вас хорошее настроение, все пройдет прекрасно, не будет никаких конфликтов с близкими.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям так и хочется приключений. Им хочется веселья и тусовки. Так зачем себе отказывать в этом? Новый год — это ночь волшебства, и вы должны исполнить свои желания. Только будьте осторожны с приемом алкоголя.

РЫБЫ