Время чудес: чего ждать от новогодней ночи разным знакам Зодиака

До наступления 2019 года осталось совсем немного дней. Практические советы от астролога Сергея Ланга помогут отметить праздник так, чтобы ближайшие 365 дней складывались исключительно положительно для каждого из знаков Зодиака.
До Нового Года осталась всего неделя. И всем хочется, чтобы новогодняя ночь была действительно волшебной и принесла только позитивные моменты. Но к сожалению не всегда волшебная ночь дарит позитив, иногда торжество оборачивается проблемами, которые сказываются на дальнейшей жизни. Известный астролог и парапсихолог/психолог Сергей Ланг подготовил гороскоп для всех знаков зодиака, который расскажет, что ждать от торжества, и чего стоит опасаться.
ОВЕН
Овны проведут Новый год очень весело и в окружении своих друзей. Только нужно быть аккуратным в принятии алкоголя, есть серьезный риск возникновения конфликтной ситуации.
ТЕЛЕЦ
Тельцам нужно избегать шумных вечеринок и встречать Новый год в кругу семьи. Вы много работали на протяжении года, поэтому найдите время на близких в новогоднюю ночь! Старайтесь не переедать и следить за своим питанием.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут на разрыв, будет много приглашений в места, где можно весело встретить Новый год. Выбирайте любое из них, и вы не прогадаете. Но оставаться дома явно не стоит. Главное для вас это громкая музыка и веселая компания. Есть большая вероятность встретить в заветную ночь свою любовь.
РАК
Раки должны встретить Новый год среди тех людей, кого они считают близкими. Не нужно идти в компанию, где могут быть незнакомцы. Появление новичков в окружении в столь важную ночь не принесет радости.
ЛЕВ
Лев должен быть в новогоднюю ночь в своем прайде. Только члены вашей семьи могут доставить радость и удовольствие. Но все-таки лучше куда-нибудь уехать. Например, снимите дом или отправляйтесь на дачу. Дома вы прочувствуете праздник в полной мере, вам нужна смена обстановки.
ДЕВА
Девам лучше всего отметить волшебное торжество на отдыхе в другом городе или стране. Старайтесь поехать в новое для себя место, это важно для вашей внутренней гармонии. Не стоит ехать с друзьями, лучше быть с близкими людьми.
ВЕСЫ
Весы много думают и выбирают место встречи Нового года. Но все гораздо проще, чем вы предполагаете. Берите друзей, любимого человека и отправляйтесь в клуб или хороший ресторан. Пускайтесь в отрыв. Эту ночь ничего не испортит.
СКОРПИОН
Скорпионы могут сами себе испортит праздник из-за своих эмоций и больших требований. Расслабьтесь, не нужно все усложнять, для вас важно не место, а именно люди. Поэтому выберите себе компанию и просто доверьтесь их выбору.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы вообще не хотят никуда ехать, хотят быть дома и в кругу семьи. Но это и к лучшему, доверьтесь эмоциям, они вас не обманывают. Вам действительно лучше быть дома, поскольку есть большой шанс вляпаться в какую-нибудь неприятную историю.
КОЗЕРОГ
Козероги — домоседы и семьянины, поэтому они уж точно знают, с кем и где встречать Новый год. Вы чувствуете этот праздник, и у вас хорошее настроение, все пройдет прекрасно, не будет никаких конфликтов с близкими.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям так и хочется приключений. Им хочется веселья и тусовки. Так зачем себе отказывать в этом? Новый год — это ночь волшебства, и вы должны исполнить свои желания. Только будьте осторожны с приемом алкоголя.
РЫБЫ
Рыбам хочется праздника, им не хватает эмоций в повседневной жизни. Поэтому Новый год отметить нужно громко и весело. Старайтесь избавить себя от домашних дел, отправляйтесь в ресторан и будет вам праздник.